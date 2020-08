Kevin Infante Gajardo, Estudiante de Pedagogía Media en Asignaturas Científico Humanistas

En 2015 fue promulgada la Ley de Inclusión Escolar como uno de los tres pilares de la reforma educacional del gobierno de Michelle Bachelet, cuyo objetivo era garantizar la educación como un derecho social y no como un bien de consumo. La legislación surgió con un rotundo diagnóstico: las escuelas del país no son inclusivas. Para avanzar en la materia se estableció el fin al lucro, al copago y se eliminaron –aunque no por completo– los mecanismos de selección de estudiantes en los procesos de admisión, siendo este último punto uno de los más controversiales. En su conjunto, la iniciativa destaca la libertad que otorga a padres, madres y estudiantes de escoger y acceder a los establecimientos y proyectos educativos de su preferencia. Si bien las medidas fueron un avance, es cuando menos ingenuo asegurar que las escuelas son ahora inclusivas, en efecto, diversos casos nos han mostrado lo lejos que estamos de esa realidad.

La ley contiene muchas declaraciones de intenciones y pocas propuestas u orientaciones prácticas para que las escuelas avancen en inclusión. Aunque la ley destaca aspectos como la convivencia escolar y la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, parece más centrada en el funcionamiento del sistema de admisión, es decir el acceso, en lugar de cautelar que las trayectorias educativas, las vivencias del día a día en las escuelas y salas de clases, sean realmente inclusivas.

¿Basta la eliminación de los mecanismos de selección en base al rendimiento o la capacidad de pago de las familias garantizar la inclusión?, la legislación busca eliminar las discriminaciones arbitrarias en el sistema de admisión, ¿y luego qué? La inclusión no se reduce al acceso o a un lugar, ni menos es una idea estática, inclusión es un proceso en permanente construcción y, por lo tanto, será siempre inacabado. Es válido entonces preguntarnos en que parte de este proceso nos encontramos. Una lamentable respuesta la encontramos en el caso de Matías, un joven trans de Copiapó que a sus 16 años se quitó la vida por las discriminaciones que sufría en “su liceo” en mayo de 2019. Testimonios de amigas indican que además de ser atacado y abusado por sus compañeras, parte del cuerpo docente y directivo también lo hacía, no respetaban su nombre social o era enviado al psicólogo, peor aún, era catalogado como “trastornado” o enfermo según detalla su madre.

¿Cómo atender a la diversidad de estudiantes y avanzar en la construcción de escuelas inclusivas? Un punto de partida es considerar que la inclusión se compone de los valores y prácticas que deben estar en el centro de nuestro quehacer cotidiano como trabajadores y trabajadoras de la educación, resaltando la diversidad como positiva y necesaria para la construcción de una sociedad igualmente inclusiva, y no como un desafío a superar. Como plantean Matus y Rojas (2015) existen identidades privilegiadas por sobre otras, por lo que es preciso hablar seria y críticamente de racismo, de clases sociales, de discapacidad, de género, de cuerpo o de sexualidad en los espacios de formación para educar sin prejuicios.

Casos como el de Matías son extremos y demuestran la importancia que tiene vivenciar la inclusión en las prácticas del día a día. La eliminación de mecanismos discriminatorios en la admisión de estudiantes fue un paso para avanzar en inclusión en las escuelas, sin embargo, falta mucho camino por recorrer.