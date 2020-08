-Una tecnología para modificar el microclima de las plantas e incrementar la competitividad del rubro en O’Higgins.

(Por Dra. Catalina Pinto y Dra. Karen Mesa/ Académicas, Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3), Universidad de O’Higgins)

El kiwi destaca por su alto contenido en vitamina C lo que lo convierte en una excelente fruta para reforzar el sistema inmunológico. Gracias a esta y otras propiedades saludables de este producto, las exportaciones del kiwi chileno han logrado mejores precios de venta y tendencia al alza en este periodo de pandemia. En la región de O’Higgins se concentra el 41% de la producción nacional de variedades de kiwi (pulpa amarilla y verde), por ello, es muy relevante conocer aquellas prácticas que permitan mejorar el tamaño, calidad y condición de los frutos.

De acuerdo a la experiencia internacional, se menciona a los sistemas de cobertura como una alternativa para mejorar la producción de los huertos, además de contener y disminuir la presencia del cancro bacteriano del kiwi y reducir el riesgo por adversidades climáticas. Por estas razones, la ejecución del proyecto “Transferencia: Coberturas foto-selectivas en kiwi” tiene como objetivo aumentar la competitividad de los productores de kiwi mediante la generación de directrices tecnológicas para el uso de sistemas de cobertura foto-selectivas en la Región de O’Higgins. Esta iniciativa es liderada por la Dra. Catalina Pinto con la participación de los académicos Dra. Karen Mesa y Dr. Set Pérez, pertenecientes al Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales – ICA3, UOH, y el investigador Dr. Camilo Riveros de la Universidad de Talca. Cabe destacar que este proyecto es financiado a través del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación.

Región de O’Higgins, avanzando en la especialización inteligente: Los/as interesados/as en obtener más información de las coberturas o en participar como beneficiarios del proyecto pueden escribir al correo electrónico coberturaskiwi@uoh.cl

El pasado viernes 14 de agosto los beneficiarios y beneficiarias del proyecto participaron de la segunda reunión técnica en modalidad no presencial donde discutieron junto a los investigadores los primeros avances de la temporada 2019-2020 y las proyecciones 2020-2021. La académica Catalina Pinto menciona que ya se encuentra construida una estructura demostrativa en el Campus Colchagua de la Universidad de O’Higgins (Ruta 90 SN, San Fernando), en la cual se instalaron 35 diferentes materiales de cobertura utilizados en frutales, donde se realizarán evaluaciones para construir fichas técnicas informativas de las diferentes tecnologías disponibles. El objetivo de esta estructura es invitar a los productores y/o empresas interesadas en esta tecnología a realizar visitas para que conozcan los materiales y proveedores presentes en el mercado. Adicionalmente, “se construyeron otras cuatro unidades experimentales en huertos de la provincia de Colchagua y Cachapoal de manera de evaluar el efecto de las coberturas sobre parámetros fisiológicos y productivos, como también determinar las variaciones del consumo hídrico y el grado de contención del cancro bacteriano” agregó la académica del ICA3.

En esta primera temporada de proyecto se llevaron a cabo evaluaciones de crecimiento de fruto en campo en los cultivares ‘Jintao’ y ‘Hayward’; y en forma paralela se determinaron en dependencias del Campus Colchagua, Laboratorio de Fisiología Vegetal, parámetros destructivos y no destructivo de calidad de la fruta, que son de interés de la industria. A cosecha, se evaluó producción y eficiencia del rendimiento de las plantas bajo los distintos tratamientos de cobertura. Estos primeros análisis mostraron resultados preliminares del comportamiento del kiwi bajo cobertura en condiciones edafoclimáticas presentes en la región. La académica Karen Mesa destaca que “diferencias significativas entre los tratamientos de cobertura y testigo no existieron para los diferentes parámetros de madurez y calidad evaluados, a excepción del tamaño de fruto en ‘Hayward’, donde existió un comportamiento favorable al tratamiento de cobertura, lo que también se refleja en las distribuciones de calibre para este cultivar”. Por otra parte, se prevé que esta segunda temporada será fundamental, pues las plantas estarán con una condición de aclimatación de un ciclo completo de crecimiento bajo los tratamientos de coberturas, por lo tanto, la información que se obtendrá reflejará aspectos no evaluados inicialmente, correlacionando además con variables de consumo hídrico, y grado de contención de PSA, lo que significa un trabajo multidisciplinario de los investigadores del proyecto.

Por último, mencionar que el proyecto también considera la construcción de fichas técnico-económicas considerando la inversión de la instalación de los sistemas de coberturas evaluados, las cuales serán una herramienta a disposición de los productores que se interesen en utilizar este tipo de tecnología.