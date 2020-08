Carolina Monsalve

Académica Odontología Unab

Si bien nuestras prioridades hoy en día han cambiado y nuestros objetivos han migrado hacia la mantención de la salud y bienestar económico, es necesario recordar la importancia de la salud oral. En estos días, las urgencias odontológicas, son las únicas acciones que son factibles llevar a cabo en un box dental, por lo tanto, nuestra sonrisa ha pasado a segundo plano, incluso porque ésta como una expresión, ya no la utilizamos para manifestar nuestra felicidad o gratitud, porque hoy hemos incluido la mascarilla como parte de nuestro día a día.

Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de otras acciones preventivas que debiéramos mantener y reforzar en casa: por ejemplo, ¿sabías que si contraes alguna enfermedad respiratoria tu cepillo deberías cambiarlo?, ¿que los cepillos no deben estar en recipientes familiares en contacto uno con otro?, ¿y que no debiésemos dejarles la tapa puesta (algunas marcas comerciales la incluyen) si no vamos a transportarlos? Todas estas costumbres deben ser erradicadas para la mantención de la salud oral en tu hogar.

Una mala higiene oral puede favorecer o considerarse un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades y por qué no decirlo, las caries y enfermedad periodontal, frecuentes en nuestra población, deterioran nuestra sonrisa oral y afectan directamente nuestra seguridad y confianza, por ende nuestro bienestar mental, que también es parte de mantenernos saludables.

Hoy en día las alternativas de consulta existen y están disponibles, nos encontramos trabajando para que puedas resolver tus dudas mediante el teletrabajo y evaluación previa de tus síntomas para poder ofrecerte alternativas no invasivas, llámese como no invasivo a un tratamiento que no requiera la generación de aerosoles por la carga viral asociada a éste, para que todos podamos cuidarnos.

Hoy, tienes una tarea fundamental, que es mantenerte en salud: en casa fomenta los buenos hábitos de higiene oral junto a tu familia, actúa como un promotor de salud para prevenir potenciales enfermedades, no deteriorar los tejidos dentarios, permitirnos ofrecerte alternativas seguras de tratamiento, como una técnica restauradora de los tejidos orales atraumática, donde exista la mayor seguridad para ti y te sientas en confianza de asistir a un centro de salud odontológica.

Recuerda siempre, que una linda sonrisa, es nuestra carta de presentación, otorga seguridad y sin duda la necesitarás para expresar tu felicidad cuando pasemos este tiempo de pandemia.