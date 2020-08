Ricardo Obando.

De que los tres puntos que estarán en disputa son vitales para las pretensiones de O’Higgins, lo son. Eso lo tiene muy claro el DT Patricio Graff, quien en las últimas hora ha mentalizado al plantel de que se hace muy necesario ganar para generar confianza en el trabajo que se han estado realizando.

En ese sentido, y a solo horas de recomenzar el torneo, en el Monasterio Celeste afinan los últimos detalles para su presentación frente a Deportes Antofagasta. Graff recordó que “está claro que el margen de error es muy poco, o casi nulo. Lo tenemos todos claro, jugadores, directivos y nosotros”.

Junto con ello, el director técnico del “Capo de Provincia”, señaló que el domingo “lo ideal sería ganar, jugar bien y que salga lo que uno propone”, pero que, “si tengo que elegir, hoy es ganar, para que nos de tiempo de seguir trabajando”.

La idea que pregona el ex Rosario Central, no variará, dijo, y que siempre pasa por “seguir generando buen fútbol y ser dueños del partido, como lo hemos propuesto desde el día uno”.

Apuntó también que “no hay un cambio de dibujo táctico”, respecto a lo mostrado en la primera parte del año, y que “la oncena está definida hace ya bastante tiempo”, más cuando “hay un matiz sobre el dibujo táctico, pero sigue siendo 4-3-3”.

Es más, expuso que frente a lo último, “uno ya pensó, delineó y definió, pero en dos días de entrenamiento algo puede pasar. Sabiendo de que (Alejandro) Márquez no está, hay que buscar una posibilidad en su lugar, más sabiendo lo que presentará el rival”, y ese cupo quedaría en manos de Gerardo Navarrete, quien en Coquimbo le dio muchos réditos en el medio terreno.

Seguramente, los once escogidos, considerando además las bajas que tiene la escuadra celeste (todos en el bloque defensivo: Antonio Díaz, Diego González, Matías Fracchia y Márquez), harían que Graff opte desde el primer minuto por Augusto Batalla en la portería; Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Matías Cahais y Roberto Cereceda en defensa; Tomás Alarcón, Gerardo Navarrete y Ramón Fernández en el medio campo; José Luis Muñoz, Facundo Castro y Roberto Gutiérrez en delantera.

UN CAMBIO POSITIVO

Otros aires se respiran en Las Mercedes. El DT cedió en algunos aspectos, hecho que liberó las tensiones que existían hasta antes de la pandemia.

Sobre este tema, Graff comentó que “entendimos, y como también lo declaré, nosotros fuimos muy invasivos con ciertas cosas, con cambios en general, siempre pensando en el beneficio del grupo y terminamos chocando en pequeños detalles. Hoy tenemos una cercanía mayor con el grupo y esos cambios se ven en lo que queremos en la cancha”.

Además, agregó que “hemos visto algunas cuestiones que pedíamos a los jugadores y que no salía. Nos hemos adaptados, pequeños detalles, matices de nuestra idea, no hay un cambio rotundo. Pero eso ha generado confianza en ellos para que se empiece a ver algo mejor”.

Y es por eso que, confía en que “siempre he dicho que el trabajo trae sus frutos, y ojalá no me equivoque. Ahora no queda otra que empezar el domingo a ganar”.

UN RIVAL DE CUIDADO

Con ocho unidades por encima de O’Higgins, Deportes Antofagasta mira más de cerca los primeros puestos de la tabla que los últimos.

Para el domingo, si miramos la clasificación, los nortinos son los favoritos. Sobre este equipo, Patricio Graff manifestó que “Antofagasta venía muy bien, tiene un plantel muy bueno de jugadores. Supongo que no cambiará mucho. En Copiapó se adaptó a los jugadores que tenía”.

Para poder contrarrestarlos, dijo, “posiblemente poblemos la mitad de la cancha, para gente que son tan buenos (de la visita) no jueguen con tanta facilidad”, y que como en los partidos los esquemas van cambiando, “lo importante es tener la capacidad de los jugadores para adaptarse”.

Cabe consignar que, el equipo rancagüino, quiso practicar este jueves en el estadio El Teniente, pero no lo pudo lograr debido a una cañería que se encontraba rota. “Nosotros quisimos realizar el entrenamiento en el estadio, pero no pudimos”, expresó Patricio Graff.