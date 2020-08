Un aumento sostenido de la toma de test PCR ha tenido la Región de O’Higgins, con el objeto de detectar a los posibles casos asintomáticos de covid-19 existentes y de esta forma evitar el contagio a personas de riesgo, para lo cual se han realizado operativos en diversas comunas, concentrados en personal que atiende público, residencias de adultos mayores, sectores que registran alta afluencia de público y comunas que han presentado aumentos en los casos de coronavirus, habiéndose efectuado a la fecha la toma de más de 18 mil exámenes en la Región, a través de pesquisa activa.

Este viernes cuatro de los seis Cesfam de la comuna de Rancagua se ubicaron en el Paseo Independencia y en la Plaza de Los Héroes, con el objeto de tomar más de 280 exámenes, aprovechando la alta afluencia de público que implica la existencia de varias sucursales bancarias y la atención de servicios públicos.

Al respecto, el director de Atención Primaria del Servicio de Salud O’Higgins, Gonzalo Rodríguez, indicó que “hay un trabajo muy importante y sacrificado de cada uno de los integrantes de los Cesfam y establecimientos de salud de la región, para lograr esta estrategia de Testear, Trazar y Aislar, que es una de las más importantes que hemos realizado en el último tiempo, con una gran organización de todas las comunas y especialmente de aquellas en que hay mayor cantidad de pacientes contagiados, ya que necesitamos bajar esos índices en la Región”.

Agregó que se ha hecho una importante cantidad de operativos “para hacer una búsqueda activa de aquellos pacientes que, sin tener síntomas, podrían ser portadores de este virus y me alegra mucho ver la gran cantidad de gente que voluntariamente se acerca a tomarse los exámenes, lo que muestra que hay conciencia en la población de verificar que están sano y que no tienen la posibilidad de contagiar a sus seres queridos o al entorno que los rodea”.

En el caso de Rancagua, en la esquina del Paseo Independencia se encontraban funcionarios del Cesfam 6 y del Cesfam 5, donde la encargada de epidemiología de este último establecimiento, Carla Hernández, indicó que se hizo una amplia difusión por diversas redes sociales para que quienes debían acudir a realizar trámites aprovecharan de hacerse el examen, tal como lo hizo la vecina de Rancagua, Claudia Soto, quien señaló que “hace meses que no venía al centro y si bien vi que había un operativo en el WhatsApp de la villa donde vivo, como que no lo creía, pero como vine al banco vi los puestos y la ambulancia y en cuanto me desocupé aproveché de venir a hacerme el examen para descartar que pudiera ser asintomática”.

La encargada de epidemiología del Cesfam expresó que han tenido una gran preocupación por realizar testeos en su sector “hemos ido a sedes vecinales, a la feria de la René Schneider y a sector con alta afluencia de público, porque en el mapa de casos positivos nuestro sector es donde hay más casos activos y ha sido muy bueno ver que en los test la mayor parte han sido negativos, pero queremos seguir aumentando el monitoreo, para poder cuáles van a ser los efectos que puede haber producido el término de la cuarentena”.

COMUNAS

Al igual que el trabajo que lleva adelante la atención primaria, los hospitales comunitarios han sido un factor clave en la estrategia TTA, y un ejemplo de ello fue que durante este viernes también se realizó un operativo en la comuna de Pichidegua, en que equipos clínicos y administrativos del Hospital estuvieron tomando un total de 40 PCR en el centro cívico de la comuna, instancia que fue aprovechada por quienes acuden a comprar o realizar trámites en el sector urbano de Pichidegua.

De igual forma, el Hospital de Lolol realizó una pesquisa activa en el sector de la Villa Esperanza, donde a los vecinos de la villa y sectores colindantes se les realizaron un total de 65 exámenes PCR para detección de coronavirus, donde uno de los que se tomó el examen fue el presidente del consejo consultivo del Hospital de Lolol, Luciano Aguilera, quién llamó a la población a realizarse el examen porque es una forma de prevenir la propagación de la enfermedad “es gratuito, fácil y no demora más de media hora”.

En tanto, en la comuna de Pichilemu se realizaron 70 exámenes, principalmente a personal de supermercados por parte del Departamento de Salud Municipal, quienes han estado apoyando al Hospital de la comuna en materia de testeo, especialmente en el sector urbano de la capital de Cardenal Caro.

Son ejemplos como éstos los que ayudan a tener la certeza que entre todos se puede luchar contra el COVID-19, con una estrategia que está dando frutos positivos.