Sin público, pero con una grabación “alentando” desde el primer minuto, comenzó el lance en mañana de domingo. Lamentablemente O’Higgins sigue bajo una nube negra, pues no fue capaz de mejorar el rendimiento que mostró en la primera parte del año y terminó cayendo por la cuenta mínima frente a Deportes Antofagasta, resultado que lo deja sumido en el fondo de la tabla de posiciones.

En este lance, los rancagüinos estaban obligados a ganar, y por eso salieron entusiasmados a presionar. Con una alta intensidad inicial (que se diluyó con el paso de los minutos) y antes de los 3’, ya habían generado peligro en el área rival. Es más, la portería de Fernando Hurtado sudó más de la cuenta cuando sucesivos centros complicaron a su retaguardia.

Eso sí, el rival también avisó temprano. Un minuto después, un lanzamiento cruzado desde la derecha encontró la cabeza de Tobías Figueroa que le ganó el salto a Magalhaes. Opción que quedó en nada por la interceptación deficiente, pero también por la rapidez de Augusto Batalla para contener.

Después de eso, el uruguayo Castro nuevamente fue agente de peligro. Recorrió varios metros por la derecha, se acomodó, miró hacia el segundo palo e intentó habilitar a José Luis Muñoz, pero este último no alcanzó a conectar. Corría el 13’, y el partido mantenía acción, pese a que por minutos ambos elencos tenían problemas para generar fútbol en el medio campo.

Ahora bien, en la contra y en los 14’, Nicolás Peñailillo desbordó la marca de Magalhaes, sacó el centro a la carrera y el venezolano Eduard Bello erró una inmejorable oportunidad de gol para los forasteros.

EN ALERTA

Aquel aviso, Ariel Uribe se lo tomó enserio en los 20’. Los Pumas salieron jugando desde área propia, la acción quedó en los pies de Bello que dio el pase gol al ex Wanderers, pero el volante estaba fuera de juego. El VAR, indicó a juez Bascuñán que había posición de adelanto por parte del venezolano al momento de conectar el balón.

Pero, en la media hora, sí que hubo festejos nortinos. Bello -nuevamente protagonista- cruzó una pelota al segundo palo y con un Batalla descolocado, apareció Tobías Figueroa -sin marca- para anotar la apertura de la cuenta.

Es más, la “mala pata” también provocó el primer cambio del encuentro. Magalhaes quedó muy complicado por un desgarro (previo al gol) y debió abandonar, reemplazado por el joven canterano Moisés González.

Tras eso, pasaron varios minutos para que O’Higgins nuevamente se encontrara en ataque. En los 45’, Roberto Gutiérrez al fin conectó un balón en el área rival, pero ante la marca de Peñailillo, desvió el cabezazo cuando parecía lo hacía en buena posición, frontal al portero Hurtado.

LO BUSCARON, PERO NO SALIÓ

En la segunda mitad, se vio otra actitud en los rancagüinos. Si bien es cierto, atrás dejaron espacios, de mitad hacia arriba intentaron sobreponerse al resultado.

A los 53’, Roberto Gutiérrez conectó de cabeza y en solitario, para generar la más clara ocasión de gol hasta ese minuto. El goleador no conectó con potencia, pues el meta Hurtado pudo controlar sin mayores complicaciones.

La presión por conseguir el empate, les dio otro ímpetu, que no se veía -por ejemplo- desde aquel partido en Iquique, a comienzos de marzo.

Pero, en el otro arco, los antofagastinos casi consiguen el segundo. Figueroa estrelló un balón en el horizontal, oportunidad donde Batalla solo la miró, ya que no podía hacer nada. Corría el 56’, el elenco rojinegro comenzó a despertar de esos primeros instantes del complemento, donde los celestes dominaban, pero no mostraron mucho más, con poco les alcanzó.

En tanto, en los 71’, la visita nuevamente estuvo cerca del segundo, pues el vertical derecho del pórtico devolvió el balón tras el tiro de Luis Guerra. Esa pelota, además, quedó picando en el área y el venezolano Bello tuvo también la oportunidad, conjurada -eso sí- por Batalla. Después de eso, nada más en Antofagasta.

ARREMETIDA QUE NO ALCANZÓ

En los 74’ O’Higgins pudo llegar con autoridad. Gutiérrez y Meneses armaron la jugada que culminó con un tapadón de Fernando Hurtado, quien evitó lo que era el empate.

Luego, sobre el final del partido, casi cayó el gol celeste. En los 90’, cuando avisaban que se iban a disputar 7 minutos más, Matías Sepúlveda -que ingresó minutos antes- sirvió un tiro libre desde la derecha que culminó en el horizontal. Desde la banca y desde la misma cancha, los jugadores celestes se tomaban la cabeza de incredulidad, imagen que se repitió en los 95’, cuando otra vez un cabezazo se estrelló en uno de los postes. Aquella pelota era gol, pero cuando un equipo anda con la mala, anda con la mala.

El reloj corrió rápido para lamentablemente, dejar las pretensiones celestes en nada. O’Higgins volvió a caer y los cinco meses de pandemia no cambiaron en nada el panorama. Los celestes siguen en el fondo de la tabla y el próximo viernes visitarán a otro de los colistas, Deportes La Serena en el estadio La Portada.

Ficha del partido

O’Higgins (0): Augusto Batalla; Paulo Magalhaes (33’, Moisés González), Albert Acevedo, Matías Cahais, Roberto Cereceda; Tomás Alarcón, Gerardo Navarrete (81’, Matías Sepúlveda), Ramón Fernández; José Luis Muñoz (66’, Matías Meneses), Roberto Gutiérrez, Facundo Castro (81’, Francisco Arancibia). DT: Patricio Graff.

Deportes Antofagasta (1): Fernando Hurtado; Byron Nieto (67’, Lukas Soza), Cristián Rojas, Salvador Cordero (81’, Michael Lepe), Nicolás Pañailillo; Marco Collao, Gonzalo Freitas, Andrés Souper (68’, Luis Guerra); Eduard Bello (81’, Carlos Muñoz), Ariel Uribe (60’, Jason Flores), Tobías Figueroa. DT: Héctor Almandoz.

Árbitros: Julio Bascuñán, Carlos Poblete, Alan Sandoval, Víctor Abarzúa.

VAR: Nicolás Gamboa, Gustavo Ahumada.

Amonestados: Acevedo, Cahais, Gutiérrez (OHI); Rojas, Bello, Collao (ANT).

Goles: 0-1, 30’, Figueroa.

Estadio: El Teniente, Rancagua.