El equipo cayó este domingo en la vuelta del fútbol y mostró las mismas falencias que antes de la suspensión por la pandemia. Lo concreto es que, pese a tener dos tiros en los palos, mostró muy poco en ofensiva, lo que reconoció el propio entrenador.

O’Higgins volvió a fallar al igual que en la primera parte del año. Los titulares, los mejores que tiene el conjunto celeste, cuesta entren en juego y nuevamente terminaron regalando un tiempo. Las modificaciones del segundo lapso le dieron un poco más de aire, pero no les alcanzó ni para igualar el marcador.

Reconociendo que los primeros 45 minutos no fueron buenos, y que en el complemento trató de remendar ya estando abajo en el marcador, el DT Patricio Graff comentó en la conferencia de prensa post partido que “creo que el segundo tiempo nos paramos más hacia adelante, con responsabilidad de ir a buscar el empate”.

Y claro, si el resultado negativo sumía al cuadro celeste en las últimas posiciones de tabla. Es más, dijo que el tanto antofagastino “es el acierto de los delanteros, gente que vive de la intuición y desgraciadamente para nosotros terminó en gol”.

Para la segunda parte del partido, intentó modificar con nombres, pero tampoco fue muy frontal, pese a impactar dos tiros en los postes sobre el final del encuentro. “Cuando pongo a Francis Arancibia y Matías Meneses, buscamos tener más de frente el arco, no lo consiguieron, no pudieron estar nunca con esa posibilidad, pero sí es cierto que nos falta esa agresividad final”, dijo.

Ahora bien, en el fútbol y ante los malos resultados, el hilo siempre se corta por lo más delgado. Frente a eso, Graff sentenció que “a mi el límite me lo genera el mismo trabajo, cuando yo no vea respuesta de los jugadores, el límite se termina. Cuando vea que no responden, ahí se terminará”.