“Tengo 90 años y cuatro meses”, detalla con precisión don Sergio. Vive solo en un pequeño departamento y ya casi no ve. Son las 13 horas y junto con su olla, espera dos porciones de pescado frito con papas mayo, ensalada y postre, en el comedor solidario Isla Buena, que alimenta a más de 240 vecinos de las villas Isla y Yerbas buenas, en el sector de La Cruz, en Rancagua. La iniciativa es apoyada por tenientinos del área de Protección Industrial y el Centro Integrado de Operaciones (CIO).

“Estoy afectado por una ceguera progresiva y me cuesta cocinar. Veo poco y me puedo cortar. El comedor funciona lunes, miércoles y viernes, así que me dan dos porciones para que me alcance para todos los días. Y el sábado entregan pancito amasado. Es muy bueno. La pensión es mala y con este apoyo solo me preocupo del desayuno y la once. Me ayudan a subsistir”, explica don Sergio.

Como él, cada jornada llegan jóvenes, adultos mayores, dueñas de casas, inmigrantes y una diversidad de pobladores afectados por los efectos económicos de la pandemia.

Ivana Jerez es una de las cinco mujeres que prepara las raciones. “Llevamos dos meses y medio. Nos juntamos vecinos y vecinas, lo conversamos y comenzamos al día siguiente. Con Norita, Rosa, Anita y Blanca cocinamos con mucho cariño”, cuenta.

“Es una ollita de amor”, agrega Nora Vásquez, una de sus compañeras.

El aporte de los tenientinos

“Las vecinas, entre ellas mi esposa, partieron esta iniciativa y varios colegas supieron y comenzaron a aportar. Con el tiempo se sumaron desde la Sala CIO. Desde Caletones, también han ido aportando”, dice Ricardo Piña, trabajador de Protección Industrial y quien organiza la ayuda para el comedor.

“Realmente la gente necesita este apoyo. Partimos con 103 almuerzos y aumentan cada día. Ya vamos en 240 colaciones. Por eso, invito a las y los colegas a que se sumen a distintas actividades de solidaridad y darles apoyo a los vecinos”.

“Mucha gente lo necesita”

Ivana Jerez: “Agradezco e invito a todos los niveles de Codelco a que nos apoyen. Poco a poco vamos juntando y podremos seguir entregando almuerzos”.

Don Sergio: “Ojalá ayuden siempre que se pueda, para que así quienes estamos solos y con malas pensiones tengamos esta oportunidad para alimentarnos de buena forma».

Mauricio González, trabajador de Protección Industrial: «Ojalá más integrantes de la División se sumen. Somos privilegiados por seguir trabajando y debemos ponernos en el lugar de la gente que lo está pasando mal”.

Benjamín Órdenes, jefe de turno Automatización, Sala CIO: “El llamado a los trabajadores de El Teniente es a que aporten porque mucha gente lo necesita”.

Nora Vásquez: “La proteína es lo que más se necesita porque lo que más nos llegan son fideos y arroz, pero nos gustaría hacer algo rico, como carne al jugo”.