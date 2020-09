Ricardo Obando.

El año pasado, contra Universidad Católica, David Salazar (21) anotó su primer gol en el profesionalismo, y de paso, le entregó los tres puntos al O’Higgins que dirigía Marco Antonio Figueroa.

El joven delantero, después de aquel lance no tuvo mucha participación en el resto de la temporada, y este 2020, con el fin de que sume minutos, fue cedido a una plaza que, para los atacantes celestes, ha sido fructífera: Deportes Santa Cruz.

En este 2020, y con la detención del torneo de Primera B por la pandemia incluido, Salazar ha tomado protagonismo, no solo porque asumió la responsabilidad de comandar el ataque ante la partida de Humberto Suazo de Deportes La Serena, sino que también porque ha respondido con goles la confianza que le ha dado Osvaldo Hurtado.

El lunes, pese a caer en el reestreno de Santa Cruz en el Campeonato Nacional, el delantero anotó los dos goles de su equipo, que sumado al conseguido frente a Unión San Felipe, lo deja como goleador de la escuadra colchagüina.

En diálogo con El Rancagüino, David Salazar se mostró contento por su rendimiento en estos encuentros. Según dijo, las dianas que ha anotado, “me da un plus de confianza”.

Es más, recalcó que “aquí (en Santa Cruz) me he sentido muy cómodo. Mis compañeros, el cuerpo técnico me ha dado la confianza”.

Junto con ello, señaló esperar que, “de ahora en adelante, empecemos a sumar”. Y claro, los Unionistas son colistas del torneo con un punto en cuatro partidos, y en la fecha venidera visitarán a Cobreloa en Calama.