Gisella Abarca

85 nuevos casos fueron informados este miércoles 2 de septiembre en la región. Si bien las cifras se mantienen en una constante en los últimos días, afortunadamente durante las últimas 24 horas no se lamentan personas fallecidas a causa del virus en la zona. El total de fallecidos por Covid 19 en nuestra región se mantiene en 340 personas que han perdido la vida en pandemia.

Según el último reporte, los casos confirmados por comuna son 26 en Rancagua, 13 en Santa Cruz, 9 en San Fernando, 8 en San Vicente, 4 en Graneros, 3 en Las Cabras, 3 en Machalí, 3 en Rengo, 2 en Doñihue, 2 en Malloa, 2 en Requínoa, un caso en Coltauco, Mostazal, Nancagua, Palmilla, Peumo, Pichidegua, Quinta de Tilcoco, dos casos en otras regiones y un caso sin notificar.

Con estos nuevos casos, la región cuenta con un total de casos acumulados de 13.582 desde el inicio de la pandemia

Consultada respecto a las cifras sostenidas de casos que se mantienen en la región, la Jefa Epidemiología Seremi Salud O’Higgins, Rosa Madrid expuso “si uno ve un global nos estamos manteniendo alrededor de 80 casos promedio, pero en un contexto habría que ver como esto se ha ido trasladando en la territorialidad. Hay comunas que han ido disminuyendo, pero hay comunas que empezaron a tener un número superior de casos activos que es lo que entre otras medidas han adoptado este cambio de etapa de algunas comunas y eso tiene distintas explicaciones, no solo tiene que ver con el número de casos tiene que ver con explicaciones asociadas quienes están siendo los casos”.

Si bien el lunes 10 de agosto, Rancagua, Machalí y Graneros dejaron la cuarentena llevando cerca de un mes desde esa fecha, la autoridad sanitaria argumentó “en estas semanas posteriores al desconfinamiento, vamos a tener que ver si efectivamente seguimos manteniendo la cantidad de casos; porque no es solo mantener, sino que es disminuir y en algún momento determinar que si no encuentro casos no es porque no estoy buscando, sino que porque efectivamente no existen”.

Cabe destacar que en Etapa de Cuarentena están San Vicente de Tagua Tagua y Santa Cruz, mientras que en etapa de Transición se encuentran en la zona las comunas de Rancagua, Machalí, Rengo y Graneros.