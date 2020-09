Ricardo Obando.

Ramón Fernández tiene experiencia, y de sobra. Es por eso que, el “10” salió este martes a dar la cara en una situación deportiva compleja, donde el equipo no encuentra el camino para salir de la última posición de tabla.

El jugador, con su sinceridad habitual, comentó que estar en esta situación, “no me había tocado, pero tampoco me había tocado una pandemia sin jugar. Creo que es más un tema de tanto tiempo de no estar jugando, a acostumbrarnos otra vez a los partidos”.

Es más, el volante recalcó que “estamos en una situación difícil, y mientras vayan pasando los partidos, nos irá mejor”, más cuando, viene un duelo clave frente al otro colista.

Junto con ello, Fernández indicó que este momento, “trataremos de sacarlo de alguna manera y sumar lo antes posible porque lo necesitamos”.

Junto con ello, sentenció que “las ganas están y el compromiso hacia el entrenador están también”, pero que, “algo nos falta, necesitamos un poco más de todos. No nos está alcanzando y está a la vista”.

PIDEN TIEMPO

Se han jugado ocho partido, y O’Higgins tiene a su haber solo un triunfo y un empate, el resto derrotas. En este periodo, con pandemia de por medio, se han visto solo chispazos de un equipo con pretensiones por algo más, y eso esperan sea mejorado en los próximos encuentros.

“El equipo va encontrando algunos matices, nosotros lo sabemos. Pero en la situación en que estamos, necesitamos mucho más de todo”, dijo Ramón Fernández.

De paso, y con claridad, indicó que “lo importante acá, y lo digo con la mayor sinceridad posible, es salir de perdedor. Ahí uno agarra confianza, porque cuando te agarra ese espiral para abajo, es difícil”.

A su vez, reiteró que se necesita tiempo para conseguir ritmo de juego después de cinco meses, pero que “estos tres partidos (que vienen) son claves y nosotros tenemos que sumar. Es una lástima pensar así, estando en O’Higgins, un club que se tendría que acostumbrar a jugar cosas importantes”.

Pero también, Fernández fue enfático en señalar que “de esto se sale trabajando, entrenando. Y repito, la autocrítica de uno mismo tiene que estar. Uno sale así de estos partidos”.

Finalmente, el creativo, manifestó que en este mal momento deportivo, “no siento vergüenza, y creo que ninguno de mis compañeros lo mismo. Esto sigue siendo fútbol, nosotros no matamos a nadie. Después, puede salir o no, jugar bien o mal, pero eso no”.