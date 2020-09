En el mes de agosto, el Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales UC reveló que en el último año se han perdido 2,3 millones de trabajos. Estas cifras confirman la realidad que se ha visto en nuestro país: el COVID-19 ha provocado progresivamente que los trabajadores y las trabajadoras sufran disminuciones en sus sueldos, deban suspender sus contratos de trabajo o pierdan sus empleos.

Muchas personas que se encuentran en esta situación han tomado la decisión de emprender por redes sociales, en especial por Instagram, transformándose esta última en una herramienta muy útil para generar ingresos. Ya desde el año 2019, alrededor de 200 millones de usuarios de Instagram visitaban por lo menos un perfil de negocios al día, según la Revista Forbes.

Sin embargo, la facilidad y rapidez para crear una empresa virtual ha implicado desatender importantes aspectos legales, los que cobran mayor relevancia una vez que nuestra PYME toma color y forma. A continuación, señalamos aspectos a tener en consideración al momento de emprender en línea:

Constituir una sociedad : Existen 2 beneficios principales al constituirse como sociedad. En primer lugar, se separa el patrimonio personal del social, es decir, no se puede obligar a los socios a cumplir con su patrimonio propio aquellas obligaciones que son de la empresa. Y, por otro lado, proyecta una mejor imagen profesional, lo que facilita la gestión comercial, la obtención de oportunidades para el negocio y el acceso a fuentes de financiamiento.

Cumplir con las obligaciones tributarias de la venta del producto o servicio : Lo primero a señalar es la importancia de cumplir con el deber cívico de pagar nuestros impuestos. Para ello es necesario hacer el inicio de actividades ante el SII. Luego, se puede comenzar a emitir boletas, pagar el IVA, llevar contabilidad, declarar impuestos anualmente, entre otras obligaciones. De lo contrario, se podría incurrir en multas y verse envuelto en procedimientos administrativos y/o judiciales que pongan en riesgo el éxito del negocio.

Formalizar las relaciones laborales : Contratar a una persona por el solo acuerdo de palabra es arriesgado e indebido. Recordemos que, evitar escribir y firmar un contrato laboral no significa que para la ley no exista tal. Nuestra legislación señala que hay un contrato de trabajo, independiente sea escrito o no, siempre que el empleado preste servicios personales, reciba una remuneración y ejecute sus funciones bajo la dependencia del empleador. No cumplir con escriturar el contrato puede implicar una multa hasta por 5 UTM, sumado a que serán estipulaciones del acuerdo aquellas que señale el trabajador.

Por otro lado, si por la informalidad de la relación no se pagan las cotizaciones previsionales, la ley protege la seguridad social del trabajador entregándole distintos mecanismos, desfavorables para el empleador, para hacer cumplir este deber.

Escriturar los acuerdos con otras empresas : Asimismo, cualquier pacto con otra empresa debe resguardarse a través de un contrato escrito que defina claramente las obligaciones de las partes. Si bien muchas veces los acuerdos de palabras nos obligan igual que los contratos escritos, la falta de un documento físico implica mayor dificultad para probar su existencia en un eventual juicio. Pues, como sabemos, “las palabras se las lleva el viento” y el derecho lo sabe.

Registrar la marca: La marca se define como todo signo gráfico capaz de distinguirse en el mercado. El consumidor las asocia a una determinada calidad o característica. Registrando la marca, se permite distinguir los productos o servicios de nuestra empresa de aquellos que son similares y, además, se impide que terceros la utilicen en sus operaciones comerciales sin consentimiento de quien la haya inscrito.

En fin, las redes sociales han sido de gran ayuda para la economía de las personas y familias en este difícil periodo que se está atravesando, pero es importante regularizar los negocios para que traigan beneficios y no más problemas.

Pablo Anich Balmaceda

Pablo Arenas Concha

Anich & Arenas Abogados

Estudio Jurídico