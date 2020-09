“Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.” Juan 20:24-29

¿Y usted? ¿Necesitas “ver para creer”?

Eso no es fe. La fe va mucho más allá del mero reconocimiento de la existencia de Dios. Donde no solo existe una creencia en la Palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a él; donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a él, allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios.

La Palabra de Dios dice: “A quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso” (1 Ped. 1:8).

Dios es espíritu, y podemos sentirlo con el corazón, mirarle con los ojos de nuestra alma, DIOS no se deja ver físicamente, pero si nos deja ver las evidencias de su real y hermosa existencia, ¿Dónde?: En su creación, en el milagro de la vida, en la sanidad, en las oraciones que elevamos, en los hermanos que comparten nuestra fe, pues no somos producto de ninguna casualidad o destino, somos el plan de Dios, somos sus hijos. Aun en medio de las necesidades o de algún dolor quienes somos hijos del Señor Jesús podemos sentirlo, y aunque no lo tocamos físicamente no podemos negar su existencia.

Todos, como Tomas, hemos deseado alguna vez ver a Jesús, tocarlo y escuchar sus palabras. Queremos estar cerca de Él. A Él no lo limita su naturaleza física, quiere estar con nosotros siempre, en la persona del Espíritu Santo. También puede hablarnos a través de la Biblia, de una predicación, de un canto de adoración, de una exhortación. Él puede ser tan real para nosotros como lo fue para Tomás. Cuando dudemos, no nos quedemos allí, dejemos que la duda profundice nuestra fe a medida que buscamos la respuesta.

“Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan.” Hebreos 11:6

“bienaventurados los que no vieron, y creyeron.” Somos bendecidos por Dios, porque sin verle creemos en El.

Bienaventurados los que creen cuando no hay evidencia aun de una respuesta a su oración. Bienaventurados aquéllos quienes confían más allá de la esperanza aun cuando todos los medios han fracasado.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.