Vecinas y vecinos de Chancón, junto con representantes de la pequeña minería de ese sector de Rancagua, asistieron a la Escuela Mina Planta de la localidad para participar en el operativo de toma de test PCR” que Codelco División El Teniente y el Hospital Clínico FUSAT organizaron para la detección de casos asintomáticos de Covid-19.

Oscar Leal, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de El Teniente, valoró el objetivo de la actividad. “Estamos aquí porque es una zona minera y entre mineros nos apoyamos. En esta ocasión estamos aportando con un operativo de toma de test PCR que permita detectar, aislar y trazar casos asintomáticos de Covid en la zona para que puedan segur realizando su trabajo con seguridad. Estamos para ayudarnos mutuamente”, dijo.

El Secretario Regional Ministerial de Minería de la región de O´Higgins, Manuel Cuadra, explicó que “estamos muy agradecidos del apoyo de la División El Teniente porque la campaña de búsqueda activa a través de exámenes PCR es una metodología muy efectiva para contribuir a superar la pandemia. Es la mejor forma para encontrar los casos asintomáticos y los mineros de la zona de Chancón no tienen las posibilidades de acceder a este tipo de exámenes. Por lo tanto, que vengan equipos médicos con el respaldo de El Teniente es un gran aporte”.

La encargada del operativo y enfermera del Hospital Clínico FUSAT, María Natalia Rubio, destacó la contribución de Codelco con sus comunidades. “Es destacable lo que realiza El Teniente porque nos entregan insumos e inyectan oportunidades a las poblaciones. Hay sectores que son rurales y de esta forma llegamos de manera expedita. Muchas personas tienen miedo y temor de realizarse el examen porque está el mito de que están contagiados, pero a través del operativo salen de la duda y abarcamos un grupo de la localidad que está expuesta y no tiene conocimientos si es asintomática o no”, dijo.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA EN SALUD

Miguel Vivanco, vecino de Chancón:

“Me parece una excelente iniciativa porque así nosotros trabajamos más tranquilos y confiados. Es una oportunidad única para seguir cuidando nuestra salud y la de nuestras familias”.

Marcelo Cuevas, trabajador de la mina Fortuna de Chancón:

“Agradecemos este apoyo porque es valioso para nuestra zona. Además, permite que las personas se cuiden y tomen conciencia. Me parece excelente que las mineras grandes se acuerden de las más pequeñas para seguir trabajando y cuidándonos juntos”.

Suzanne Mora, geóloga:

“Este operativo es ejemplo de una buena práctica porque es muy importante saber si existen casos asintomáticos de Covid-19 y seguir previniendo contagios. La toma del test fue muy rápido y eficiente”.

Jacqueline Rojas, representante mina “La Vanessa”:

“A veces una es reacia para hacer estas cosas, pero me di cuenta de que tenía que aprovechar esta oportunidad y me hice el test. Es lo mejor para prevenir porque uno puede tener el virus y no lo sabe, entonces así una queda más segura”.