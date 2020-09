Según la madre de una de las niñas afectadas indicó a su padre que fue amenazada por el imputado, señalándole “Que te podía matar”. La progenitora de las victimas anuncio que interpondrá una querella contra su hermano y la abuela materna.

Texto e imágenes Paola Moreno Pérez

Uno de los hechos policiales que mayor impacto ha causado en la Región de O’Higgins en lo que va del año, se conoció recientemente cuando vecinos de la localidad de Los Marcos, en la comuna de Mostazal, protestaron en las afueras de un domicilio del sector.

La aglomeración y denuncia de los vecinos fue de tal nivel que obligó a la policía a intervenir, dejando al descubierto un crudo delito que está en investigación: la violación y abusos sexuales reiterados con dos niñas del sector.

Una de los protagonistas de este caso, la madre de las niñas –cuya identidad no revelaremos para proteger a sus hijas– relató la triste historia a “El Rancagüino”.

Desde Osorno y encerrada en una habitación junto a su pareja, la madre de las víctimas observó atenta –y en vivo– la protesta de los vecinos, tras realizar una denuncia en contra de su hermano por el presunto delito de violación en contra de sus hijas, de 8, 9 y 11 años de edad. La denuncia la hizo pública a través de las redes sociales para que “se hiciera justicia por las princesas… al no tener una respuesta inmediata” de los organismos competentes, ya que la acusación fue realizada ante Carabineros el pasado 13 de agosto.

La mujer se enteró por una tía que reside en Osorno del calvario que vivieron sus hijas durante varios años… En ese tiempo dos de sus hijas estaban en el sur y una de ellas reveló porque no quería regresar a la Región de O’Higgins. Quedó en shock… una tercera hija, estaba en ese momento al cuidado de su abuela materna y debía reaccionar rápido. Se trasladó junto a su pareja a la casa de su madre y ya estaba Carabineros en el lugar.

Cuando retiraron a la niña de esa vivienda, la menor le contó llorando a su padre que fue amenazada por su tío. “Si tú sabías, le haría daño (al padre)… algo más grave de lo que ya estaba haciendo, que no iba a volver a verlo y que te podía matar… papá tengo mucho miedo”, relató la madre de las pequeñas sobre lo denunciado por sus hijas.

¿Pero qué sucedió ese día con su hermano?.

“Cuando fuimos al Retén La Punta, hicimos la denuncia correspondiente, lo tomaron detenido solamente para el control de identidad, apenas salimos de ahí, después lo soltaron y se fue para su casa… me quedó mirando y dijo que no había sido”.

A su juicio, al haber quedado libre esa jornada “le dieron tiempo para borrar fotos… espero que se puedan recuperar”. De hecho, en el control de detención –del pasado 25 de agosto– la fiscal del caso solicitó ampliar el plazo de detención por peritajes pendientes al teléfono y soportes computacionales del imputado, quien los entregó de forma voluntaria, además de la declaración de testigos, entre otras diligencias de la investigación.

Tres días después, el imputado fue formalizado y quedó en prisión preventiva durante 100 días, plazo fijado por el Juzgado de Garantía de Graneros para la investigación.

La madre de las niñas pidió que la condena sea ejemplificadora y que no tenga derechos a beneficios. “Que caiga todo el peso de la ley, si tiene que tener cadena perpetua, que la tenga, porque una persona así, que haya hecho semejante daño, no debería salir nunca más. Incluso, lo que espero, si llega a tener cadena perpetua o la condena que tenga, que sea sin beneficios. Porque lo envían a una cárcel, donde tienen beneficios y salen hasta con profesión. ¿De qué estamos hablando, estamos educando a violadores?”.

ABANDONADA POR SU MADRE

La madre de las niñas fue criada por sus abuelos maternos en Osorno. Cada cinco años, su madre la visitaba. No tenía mayor comunicación con ella debido a que la había abandonado.

Cuando llegó junto a su familia a radicarse a San Francisco de Mostazal, conversó con su madre y dejaron los “rencores”. Esa vez, aceptó su ayuda porque era la única familia que tenía en la región. “Lo único que quería era, según ella, darle el amor y cariño que nunca me dio, lo quería compensar con mis hijas y que me iba ayudar”.

“Empezamos a formar una relación, un poquito más de apego, era la única familia que yo tenía, por ende, decidimos recibir el apoyo de ella y trabajar tranquilamente porque con mi pareja empezamos a trabajar de guardias”, rememoró.

Definió a su madre como una persona “bien calculadora, a veces fría, pero uno nunca va a pensar que se va a prestar para estas cosas”.

La relación con la abuela de las niñas –reiteró– nunca fue tan cercana ni tampoco había confianza “total”. No obstante, “ella estaba constantemente, sino era en mi casa con las niñas, era en su casa, sino estaba ella, estaba mi hermano cuidando a las chicas, él se quedaba a dormir en mi casa”, razón por la cual anunció que interpondrá una querella no solo en contra de su hermano, sino también en contra de su madre, por el delito de encubrimiento. “Ese día (13 de agosto) que fui a buscar a mi hija, (ella) me dijo: ‘es que yo jamás los dejé solos’… mentira, no puede decir eso”, aseveró.

EL IMPUTADO SE DECLARÓ INOCENTE

La madre de las víctimas recordó que su hermano también viajaba con su madre hasta Osorno para visitarla. “Era callado, encerrado en su pieza, jugaba con el teléfono… llevábamos una vida prácticamente casi normal y no había como sospechar”, lamentó.

Del mismo modo, en Mostazal, “no conversaba con nadie, no tiene amigos, estaba en la casa todo el día, poca comunicación… trabajaba de vez en cuando, prácticamente nunca porque ella se dedicaba hasta pagarle la pensión alimenticia”.

Por su parte, los vecinos del imputado lo calificaron como “poco sociable”. “No era una persona sociable, no conversaba, no se mezclaba con los vecinos, él en su casa y lo veíamos entrar y salir, no había una relación de vecinos porque no era una persona muy sociable. Bien callado, lo conocemos porque somos vecinos, no había mayores tratos con él”, aseguró una vecina.

“El joven era tranquilo, no se notaba que tuviera un problema, para hacer eso debe tener algún problema psicológico”, opinó otra vecina.

En tanto, el defensor público Eduardo Anasco declaró –en la primera audiencia– que “él señala no tener ningún tipo de responsabilidad en los hechos”.

Tras la audiencia de formalización de cargos, dijo estar disconforme con la medida cautelar de prisión preventiva y que evaluaba recurrir a la Corte de Apelaciones de Rancagua. “Estamos reuniendo mayores y mejores antecedentes para los efectos de presentar un recurso de apelación y tratar de modificar la situación actual”, explicó.

Fiscal del caso: Imputado arriesga hasta presidio perpetuo simple

Una pena superior a los 15 años y un día de cárcel hasta, incluso, presidio perpetuo simple, arriesga el hombre, de 28 años, formalizado por los delitos de violación, abusos se

xuales agravados y abusos sexuales impropios, en carácter de reiterado, en contra de sus tres sobrinas, de 8, 9 y 11 años. Así lo informó la fiscal de Graneros, Javiera Oro, quien explicó cuáles son las agravantes en este caso, “Tenemos una agravante objetiva que dice relación con el grado de parentesco

que tenía el imputado con las víctimas, siendo tío por línea materna. Evidentemente, dentro de la investigación, se está viendo la posibilidad de otra agravante que sería el abuso de confianza, en el hecho de que la familia, los padres, dejaban al cuidado de las niñas a su tío”, aseveró.

De acuerdo a la persecutora, los hechos habrían ocurrido a partir “desde hace cinco años a la fecha, aproximadamente en el 2015, cuando la familia llegó a radicarse a la comuna de Mostazal y se habría producido en distintos domicilios donde vivían las niñas y además en el domicilio del propio imputado”.

-¿Los hechos ocurrieron cuando las menores quedaban al cuidado de la abuela?

– “Sí, los hechos se habrían ocasionado cuando los padres iban al trabajo, con amplias horas laborales, más de 12 horas de trabajo, dejaban al cuidado ya sea en el domicilio de ellos o en el domicilio de la abuela que compartía con el imputado, se habrían realizado estos actos, confiando evidentemente los padres y las menores también en el cuidado que estaba realizando el tío respecto de ellas”.

-¿La defensa sostiene que es inocente, pero hay pruebas que demuestran lo contrario?

– “Los delitos sexuales son de alta complejidad, sobre todo estamos pensando que son niñas, dentro de las diligencias de investigación, lo primero es la toma de declaración, pero además se realizaron de manera oportuna y bastante rápida en coordinación con el Servicio Médico Legal de Rancagua y de Osorno, pericias sexológicas que se condicen además con el relato otorgado a esta fiscal. Hay otras diligencias que se tienen que realizar que dicen relación con peritajes de credibilidad, pero se hará dentro del transcurso de la investigación”.

-¿Es efectivo qué hay otra denuncia de una menor que es hija del imputado?

– “El día lunes (24 de agosto) se recibió otra denuncia que dice relación con esta menor, pero es un hecho que está en investigación aún”.

Protesta en Los Marcos: Vecinos indignados y detención caótica

Transcurrieron dos semanas aproximadamente desde la denuncia interpuesta ante Carabineros sin que la familia tuviera novedades del caso y por instrucción de la fiscalía, se radicaron nuevamente en Osorno.

Por eso los vecinos –el pasado 24 de agosto– exigieron justicia en su nombre y protestaron en las afueras de la vivienda donde vivía la abuela de las niñas y su hermano.

“Me saco el sombrero por cada uno que estuvo ahí apoyándonos y alzando la voz por nosotros. Una emoción enorme y que no estábamos solos, porque nos sentíamos demasiados solos y no hallábamos qué hacer”, afirmó la madre de las niñas.

Tras varias horas de protesta y en la que Carabineros estaba apostado en el frontis del inmueble que resultó con daños, el tío de las niñas fue detenido por la Policía de Investigaciones y abandonó el lugar simulando ser de la PDI e incluso Carabineros lanzó una bomba lacrimógena para evitar las agresiones de los vecinos.

“La gente estaba ofuscada, era lo que se merecía, a lo mejor merecía más, duelen mucho estas cosas porque también tengo hijos”, expresó un vecino visiblemente angustiado por la situación.

Otra vecina opinó: “Estuve presente, lamentable porque cuando los niños se ven vulnerados de esta forma, la verdad es que afecta. Esperamos que se haga justicia y si él tiene responsabilidad, que pague por lo que hizo”.

También condenó el caso, porque “somos madres, tenemos hijas y una cosa así es súper condenable, no se admite de ninguna forma, totalmente repudiable lo que hizo este muchacho con sus sobrinas, muy fuerte la situación”.

Los vecinos también protestaron –en forma pacífica– frente al Juzgado de Garantía de Graneros cuando el imputado fue formalizado.

En esa oportunidad, Yohana Pérez, de la “Agrupación por la Infancia Creciendo Feliz” de Machalí, manifestó que “estamos apoyando a la familia, porque de las 25 mil denuncias al año, solo el 2 por ciento está preso y qué pasa con el resto de los abusadores, los tenemos libres… Que quede en prisión para poder tener algo de justicia”.