Fernando Ávila F.

Foto Referencial

Personal de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Rancagua, tras disposición del Ministerio Público, está investigando un robo en lugar no habitado donde sujetos habrían efectuado un forado para ingresar a una multitienda, pero terminaron en un colegio aledaño.

Se trata de un hecho que ocurrió este fin de semana último en calle O´Carrol de la comuna de Rancagua, donde sujetos desconocidos aprovechando la cuarentena del fin de semana, ingresaron por el patio de una escuela de idiomas con la intención de ingresar a la tienda “La Polar”, pero los antisociales efectuaron mal el cálculo al efectuar el forado y terminaron en el patio de un colegio aledaño, siendo detectados por su cuidador, por lo que huyeron en dirección desconocida.

El fiscal de turno instruyó a la brigada especializada de la PDI que efectuara las primeras diligencias, quienes una vez en el lugar desarrollaron el trabajo, entre ellas la inspección ocular del lugar, toma de declaraciones y empadronamientos del sector.

El comisario de la PDI, Cristian González, sub jefe de la BIRO Rancagua señaló que “si bien los afectados no reportaron bienes robados que denunciar, están efectuando la revisión de sus pertenencias y evaluar el daño ocasionado, por lo que continúa la investigación por parte de esta BIRO Rancagua, previa coordinación con la Fiscalía Local de Rancagua, por el delito de robo en lugar no habitado, y de esta forma establecer las identidades de los sujetos desconocidos” señaló.