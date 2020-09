Desde marzo uno de los primeros efectos de la pandemia fue la paralización de las clases presenciales en todos los niveles, desde la educación parvularia a la universitaria. Presencia que hoy –con diversas dificultades- ha sido remplazada por las clases on line.

Hay que reconocer que pese a lo improvisado de la solución, prácticamente ninguna institución escolar tenía experiencia en educación telemática, el país no lo ha hecho tan mal. A fines de marzo ya había un sitio web gratuito, a través del que se puede acceder a los textos y guías escolares. También se creó un nuevo canal de televisión, “TV Educa Chile”, que sólo transmite material pedagógico y al cual le ha ido bastante bien, y se entregaron más de 200 mil computadores a estudiantes del segundo ciclo básico. A lo que hay que sumar el enorme esfuerzo, creatividad y entrega con que los miles de profesores de nuestro país han enfrentado esta situación, sosteniendo un sistema educacional que no estaba preparado.

No obstante, los meses pasan y con ellos las desventajas de la educación remota. La conectividad necesaria para las clases virtuales es un poderoso factor de inequidad, problemas de infraestructura y de falta de computadores, los niños de menores recursos terminan aprendiendo menos y rezagándose.

Muchos niños y niñas, además, pierden los complementos nutricionales que les brindan en las escuelas, no tienen quién los cuide en sus hogares y no aguantan mucho tiempo de clase virtual, en especial los de edad preescolar. En otras palabras, no se puede desconocer que la virtualidad no sustituye la totalidad de la experiencia escolar, tanto en el aprendizaje como en la socialización con los compañeros. Así las cosas, pese a estas ciertas desventajas, poco probable se ve que en nuestro país se den las condiciones para una vuelta presencial y esta tensión continuará hasta que llegue la ansiada vacuna.

Luis Fernando González V.

Sub Director