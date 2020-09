Gisella Abarca

Una leve alza de casos nuevos de coronavirus se ha registrado en la región de O’Higgins en los últimos días donde el jueves 3 septiembre se presentaron 115 nuevos casos; el viernes 4, hubo 101 nuevos contagios; el sábado 5, existió 108 casos positivos; el domingo 6, hubo 83 personas infectadas; y este lunes 7, se informaron de 97 nuevos contagios

En cuanto a la leve alza sostenida de los casos que se ha visto reflejada, la Jefa de Epidemiología de la Seremi de Salud, Rosa Madrid argumentó “es importante verlo por medio de semanas, porque hay situaciones que puede hacer variar el número de casos. Por ejemplo, hay ciertas pesquisas que se realizan por medio de búsquedas activas y estas deberían ser en poblaciones especificas donde quiero ir a buscar el riesgo, entonces a veces estamos repitiendo el examen en personas que estuvieron expuestas o que fueron contactos estrechos y me pueden dar positivo persona que realmente ya no están siendo positivas, duplicados en cuanto a la información”, detalló.

En esta línea agregó “los últimos días han estado apareciendo alrededor de 90 casos, es importante evidenciar de qué forma se toman estos exámenes, porque a veces sucede que pudiera demorarse el resultado y eso estar haciendo que se me junte en un día exámenes que corresponden a un día o más de pesquisas”.

No obstante la autoridad sanitaria expuso “si vemos la curva epidemiológica, nos damos cuenta que no estamos al alza, tampoco podríamos decir que vamos en un descenso franco, pero podría decir que es bastante auspicioso como se ve”, la autoridad recordó que “Esto es una responsabilidad de las personas, mientras mantengamos las medidas como el distanciamiento social, el uso de mascarilla y las medidas tendientes a evitar que no nos enfermemos, deberíamos ir a la disminución, pero si no respetamos ese tipo de medidas y estos días de fiestas en que la gente tiende a juntarse, vamos a ver si somos responsables y capaces de mantenernos con los números”, subrayó Madrid.