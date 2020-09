La instalación de las obras para la construcción de baños públicos en el transitado Paseo Independencia de Rancagua es una muy buena noticia, pues se hace necesario contar con servicios higiénicos en el centro de la capital regional

Consultado respecto al tema, el Jefe de Estado Mayor, Coronel Patricio Amengual expuso “respecto de las obras viales que eventualmente se están haciendo en el centro de Rancagua, no me puedo referir a eso, por cuanto corresponde probablemente a la municipalidad referirse a la temporalidad de la cual se está haciendo. Yo puedo ver mi labor como jefatura de la Defensa Nacional y motivar a las personas en que eviten concurrir lo más posible a los sectores que yo sé que efectivamente se puede conglomerar gente”, argumentó llamando así a las personas a evitar salir si no es estrictamente necesario.

El Coronel Amengual agregó “tenemos desplegados efectivos en todo el casco central de Rancagua y el resto de las calles aledañas al casco histórico permanentemente patrullas de efectivos militares y policiales que en la medida de lo posible están intentando que la gente tome conciencia y se separe; pero aquí el tema es la conciencia individual, si yo no tomo conciencia no voy a lograr el objetivo, pero donde hay conglomerado de gente”, finalizó.