Ximena Mella Urra

Artesanos, artistas visuales, músicos, actores y actrices, gestores, técnicos y todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la cultura y las artes en Chile, continúan en alerta ante la compleja situación que los afecta desde el inicio de esta pandemia, cuando por medidas sanitarias, debieron cerrar todo espacio cultural suspendiendo en definitiva toda su actividad de forma presencial.

Ya han transcurrido seis meses en medio de estas restricciones, con ayudas mutuas entre los artistas y el deber de reinventarse para poder sobrellevar la nula entrada de recursos. Respecto a los recursos que entrega el Estado, solo esta última semana se dio el inicio a la postulación de los Fondos de Cultura convocatoria 2021, los cuales pretenden repartir casi 26 mil millones de pesos para financiar distintas iniciativas artísticas-culturales. Entre sus principales novedades producto de la crisis sanitaria, está el promover la descentralización, acortar las brechas de género, el financiamiento de gastos sanitarios para enfrentar los efectos de la pandemia y el desarrollo de proyectos en plataformas o formatos digitales.

Pese a ello, distintas organizaciones a nivel regional se encuentran al debe en cuanto a recibir auxilio inmediato. Si bien la ayuda y entrega de recursos ha llegado, para muchos esta ha sido tardía, desigual y mal dirigida. Después se todo este tiempo de inactividad, un importante número de artistas y cultores independientes autofinanciados la mayoría, dicen todavía sentirse desamparados.

“La vuelta a nuestro trabajo va a ser de los últimos y lo haremos en condiciones muy adversas, porque tendremos un público minoritario debido a las medidas sanitarias. Por eso nos estamos reinventando”, nos comenta Ximena Flores del Centro Cultural La Matriz de San Fernando. “Estamos desarrollando el único proyecto vigente desde el Ministerio de Educación que son talleres artísticos en esta Región y la del Maule. Es por ello que aún tenemos con trabajo a unos 80 artistas educadores de ambas regiones, en condiciones muy distintas a las normales. Así se garantizó unos cuatro meses de trabajo”.

También declaró que esta pandemia “vino a enrostrar el mal manejo existente en Cultura, que da cuenta que las personas a cargo no conocen el territorio ni a los artistas de la zona. Hay iniciativas muy tardías y sobre temas que no tienen mucho sentido. No estamos participando de este espacio porque creemos se está haciendo de mala manera. Es nuestra visión muy crítica de lo que es la preocupación y la expertis de nuestras autoridades”.

Los fondos que hoy se proponen deben tener una connotación distinta en tiempos de pandemia, explica Ximena, quien además cree que hay que analizar, plantear y analizar proyectos de otra forma. “Si bien los recursos están llegando a los espacios culturales, que son institucionales, somos los independientes los que damos vida a la cultura”, explica y agrega que ha sido nula la preocupación desde las instituciones y “más aún, tomando en cuenta que el arte y la cultura podrían ser herramientas de contención y apoyo socioemocional para las familias que siguen en confinamiento”.

AYUDA A LOS PARES

Hace unos tres meses atrás conversamos con Milko Carreño, fotógrafo y representante de la Red Autoconvocada de Artistas y gestor@s de O’Higgins, cuando lideraba una campaña que iba en ayuda de diversos artistas y colegas cesantes que más lo necesitaban logrando entregar cajas de alimentos. “Esta campaña se terminó porque comenzaron a bajar las donaciones, lo cual es entendible, pero logramos ayudar a muchas familias”, recordó.

A juicio de Carreño, no existe una economía creativa en la región. “Se habla de industrias creativas pero en la región estamos a años luz de eso ya que no existe una industria creativa real”. Asimismo, reveló que hace unas semanas realizaron una convención de gestores y artistas de la región para saber cuáles son los temas que les han afectado durante este último tiempo. “Generamos un documento con esa información para realizar una segunda convención en donde trabajaremos entorno al documento que sacamos de la primera”, y explicó que se organizaron tres mesas de trabajo, cada una de ellas en torno a cómo veían la región en materia artístico cultural. “Varios puntos fueron muy similares entre las mesas, como por ejemplo la falta de profesionales del área artística en la secretaría regional o el nulo trabajo de las políticas culturales 2017-2022 en la región, entre otros”.

AUTOFINANCIAMIENTO

Leonelo Gálvez, quien es director del Centro Cultural La Puerta de Quinta de Tilcoco, también concuerda con que la situación está igual de mal que antes y para las organizaciones comunitarias, especialmente. “Los esfuerzos realizados solo han ido en ayuda de espacios fiscales y que tienen que ver con las municipalidades. Y a través de ellos (Red de Espacios Culturales de O’Higgins-RECO) se canaliza la ayuda del fondo regional de cultura que destinó 400 millones de pesos para ello”, reclamó.

“El Gobierno Regional congeló los recursos para las organizaciones civiles lo que nos parece lamentable al dejarnos de lado y al volver a la antigua política que canaliza todo a través de los municipios. Los recursos no llegan a todos así, no es pluralista, a pesar de que han señalado que apoyarán a los artistas de comunas que no cuentan con espacios asociados. Sin embargo no han aceptado nuestras propuestas ya que nuestra comuna no cuenta con este espacio”, explicó.

Sobre los fondos concursables añadió que son recursos no seguros de adjudicarse, porque creen que han sido muchos recursos a repartir pero para muy pocas organizaciones. Sus resultados estarán para los próximos meses, y sin embargo, dice, “estos debieron estar en periodo de invierno, que fue la época más dura para los artistas. La ayuda está llegando muy tarde”. En este escenario, reclama que existe una sensación de vacío en el sector y que nada se está haciendo para un futuro posible para esta industria artística. “Casi nula ha sido la ayuda por parte del Ministerio o autoridades municipales. Creemos que la preocupación no ha sido la adecuada y no representa las urgentes necesidades que tenemos los artistas y creadores”.

Actualmente, La Puerta está realizando cápsulas audiovisuales autofinanciadas, “con el fin de sentirnos útiles, de mostrar nuestro trabajo y perpetuar el trabajo artístico. De la misma forma estamos con un fondo concursable para el fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público para hacer videos ecológicos llamado ‘Mi Huella, Mi Planeta’, para destacar el trabajo que se hace con el medioambiente desde nuestra comuna”.

“CONTINÚA LA INCERTIDUMBRE”

“Hay un desajuste en nuestras autoridades en torno a tomar una medida contundente, certera y clara respecto del sector, por lo que hay mucho desaciertos y continúa la incertidumbre”, declaró Gonzalo Montecinos, representando al Teatro San Martín de Rancagua. Como muchos de sus pares concuerdan, este sector sería uno de los últimos que se va a recomponer post pandemia. “Lo que se está haciendo se ha hecho tarde, pequeños apoyos que no son sustanciales. No hay un plan ni diseño, es muy precario todo siendo que en la región hay una cantidad importante de artistas y gestores”.

Más allá del Covid 19, Gonzalo dice que en el sector, todos pensaban que el Ministerio pondría al sector en otro tipo de nivel, pero lo único que se vio frente a una crisis-dijo- fue que se ha invisibilizado aún más. “Por lo que hay poco liderazgo. No nos sentimos representados. Todo obedece a un centralismo que no permite ejecutar planes o programas que obedezcan a nuestra realidad local”.

Para Montecinos, el sector de la Cultura es importante y estratégico porque representa nuestra identidad. Por otro lado asegura que no está muerto ni desarticulado, sino que está más vivo que nunca. “Cada artista está, en medio de la incertidumbre y con pocos recursos, haciendo su arte como pueden, se están reinventando. Además de ver que la cultura está viva, vemos que hay mucho consumo de esta por parte de la gente para acceder a ella”.

Destacó la constitución de la comisión de Cultura del CORE luego de meses sin hacerlo, y luego de que pidieran su reactivación al estar meses sin constituirse, ello mediante una solicitud formal emanada desde diversas agrupaciones culturales de la región. “Y lograron hacer algo rápido para echar andar sus fondos de cultura disponible a través de RECO’Higgins, pero estos obedecen a espacios institucionalizados y no llega directamente a los artistas más independientes. El consejo regional se comprometió a otro fondo para que los artistas independientes puedan postular directamente y no a través de esos espacios, pero aún no sabemos nada al respecto. Esto serviría a genera producción de contenido más que financiar shows, muestras o presentaciones”.

AUDIOVISUALISTAS DE PICHILEMU

“El artista vive de su conexión con el público y eso no se ha podido. Si bien hoy se han reconectado con el público a través de las redes virtuales, no es lo mismo. Es que el área artística es una de las más golpeadas, una de las que más se ha visto afectadas por su conexión cercana con el público que hoy no se puede concretar, dice Yovanny Moraga, presidente de la Agrupación de Audiovisualistas de Pichilemu, quienes cuentan con un canal de televisión comunitario (Pichilemu TV) como su principal proyecto. “A través del canal mostramos la realidad de muchos artistas que a su vez son emprendedores. Muchos son artistas callejeros que no pueden hacer lo suyo y para ellos ha sido mucho más difícil”.

Dice que aún falta mucho más músculo desde el aparato estatal. “Los fondos concursables alcanzan para una parte pequeña de los artistas, no alcanzan para todos y tenemos que ver otras formas de financiamiento. Diversas organizaciones entregan fondos de este tipo pero no convergen entre ellos. Falta una institución mucho más cercana al artista, que sea articulada, que conozca la realidad y que genere redes. Por eso hay muchos artistas que no se sienten representados, por ningún fondo, por lo que hacen autofinanciamiento”.

Pese a lo anterior se mantiene optimista. A futuro tiene fe que la situación cambiará. Hay que armar redes para avanzar en conjunto. Siento que debería ser mejor de lo que tenemos. Soy positivo y creo que si nos articulamos con el Estado deberían mejorar los fondos y la forma de relacionarnos”, concluye Moraga.

CIRCO SOCIAL QUETRALMAHUE DE RENGO

Andrés Díaz, director del Circo Social Quetralmahue de Rengo, nos cuenta que la crisis sanitaria les sigue afectando de muchas maneras, entre ellas el cierre del espacio de difusión y programación de su escuela, de sus talleres para niños y adultos, de su trabajo pedagógico con las escuelas públicas de la región y de la comuna de Rengo, además del distanciamiento de los integrantes de su equipo de trabajo.

Asegura que en los primeros 5 meses de la pandemia no recibieron ningún financiamiento desde el Estado. “Se han generado bastantes reuniones con la Seremía y la intendencia de las cuales hemos tenido un mínimo apoyo durante los primeros meses. Nos dimos cuenta que no existía ningún catastro de los artistas de circo de la región y además, poca consideración de los artistas en la políticas públicas o de ayuda al gremio. Nosotros como red dimos diferentes posibilidades de trabajo pero todo quedó en reuniones”, indicó. Pese a lo anterior, se adjudicaron dos proyectos FNDR 6%: Proyecto de Programación de Red de Espacios culturales de la región de O’Higgins, al cual pertenecen, y el proyecto Apoyo a las organizaciones colaboradoras, “pero aún no está el financiamiento”. A lo anterior se suma la creación de la Red Circo Sexta, donde realizan shows de variete online.

Sobre el futuro de este grupo, Andrés asegura que el circo necesita tres factores importantes para generar la acción artística: el público, la o el intérprete y la obra. “Es por lo mismo estamos en una incertidumbre abismante mirando hacia adelante. Con la realidad que nos ha tocado como artistas y espacio cultural social, hemos comprendido que la autonomía nos hace libres”, puntualizó.