De la misma manera que esta columna titulábamos el editorial del pasado 20 de julio, han pasado las semanas y seguimos en un panorama similar, con una diferencia.

En ese momento señalábamos que pese a que la curva en nuestra región claramente va a la baja, hoy no podemos decir lo mismo. Si bien la curva no sube, tampoco baja.

Así estamos mientas vemos como comunas entran y salen de cuarentena en nuestro país, cuando vemos que se aproxima un necesario plebiscito pero que nos causa dudas del punto de vista sanitario, cuando pasaremos unas especiales fiestas patrias las que esperamos no se conviertan en motivo de contagios, cuando esperamos que lo peor de la pandemia ya haya pasado, pero con la incertidumbre viva de que sucederá, a diario seguimos los números tratando de entender que va sucediendo cuando entendemos que la posibilidad de una nueva cuarentena es real debemos reconocer que hasta el momento los números de contagios y de mortalidad, y principalmente el mantener la capacidad hospitalaria en un porcentaje que permita la efectividad en los tratamientos, parecen ser objetivos que se están logrando al tiempo.

Pese a que es un virus nuevo, que no sabemos todo sobre él, lo cierto es que hasta hoy los peores pronósticos no se han cumplido, pero esto no ha terminado. Una vez más se hace necesario insistir en no bajar la guardia e incrementar las medidas de control. A estas alturas sería imperdonable que por cuenta de eventuales negligencias o, simplemente, de desafortunados relajamientos en el seguimiento de las pautas sanitarias se echara por la borda lo alcanzado y nos pusiéramos al borde de una crisis sanitaria que puede causar miles de muertes.

Si bien la labor de las autoridades a este respecto es fundamental, la mayor responsabilidad es de cada uno de nosotros. No podemos esperar que el Estado ejerza un control total y permanente, la autorregulación y la propia responsabilidad deben ser la norma, pero igualmente los mensajes confusos enviados por las autoridades en los últimos días al menos poco ayudan en este objetivo.

Al mismo tiempo que insistimos en la necesidad de autoridades locales más empoderadas capaces no sólo de entregar los números diarios sino analizar la situación y entregar directrices locales que respondan a nuestras especiales condiciones y no solo se repliquen los planes nacionales.

Inexplicable nos parece en este sentido que aún no haya sido nombrado el seremi titular de Salud, un atraso que exige algún tipo de explicación, más allá de las preocupaciones por la zona expresadas por el ministro de Salud.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director