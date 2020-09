Una grave crisis financiera viven todos los municipios nacionales, así lo afirmó hace unas semanas atrás, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Fernando Paredes, alcalde de Puerto Natales, quien sostuvo que el Fondo Común posee un déficit superior a los 592 mil millones de pesos.

En este sentido, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, también hizo una profunda reflexión. “Estamos súper complicados y no es ninguna mentira, es mejor transparentar. Desde el estallido social, hemos visto disminuidas nuestras arcas por una serie de factores que no estaban en los presupuestos de nadie. Después vino la pandemia y estuvimos obligados a reinvertir los dineros para sanitizar, comprar canastas familiares, etc. Esos gastos, no diseñados inicialmente, han provocado un desgaste tremendo”, comenta el jefe comunal.

A lo anterior, Segovia, añade las decisiones del gobierno, que, si bien se respetan y van en beneficio de los más vulnerables, crearon un ambiente aún más adverso. “Por ejemplo, se determinó suspender los pagos de patentes comerciales, se pospuso el pago del permiso de circulación, se postergó la renovación de las licencias de conducir, entre otras cosas. Entonces la pregunta es clara, sin esos ingresos cómo obtenemos recursos ahora. Estamos en un momento clave para adoptar una determinación, porque el gobierno tomó decisiones con el bolsillo municipal y no con el estatal. Por eso yo creo que muchos no vamos a llegar a fin de mes”, finalizó el edil.