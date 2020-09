Fernando Ávila Figueroa

Si bien los parlamentarios de la región consultados coinciden en la necesidad de poder descentralizar la administración de la región con la elección popular de gobernadores, hay coincidencia que aún no existen atribuciones concretas que le permitan a quienes sean elegidos poder desarrollar su trabajo como corresponde. Si bien a la fecha no hay nada concreto que indique una postergación de la elección de gobernadores, desde La Moneda es una opción que se baraja, vale decir, realizarla en conjunto con la próxima elección presidencial el 21 de noviembre del año 2021, modificado así su fecha original del 11 de abril del próximo año. Veamos que nos indicaron algunos parlamentarios de la región respecto al tema.

Diputado, Issa Kort: “No estamos hablando de suspender, sino modificar”

“Nunca se ha hablado de suspender, lo que hemos hablado es de modificar la fecha de la elección que hoy en día está fijada para hacerla junto a las elecciones municipales y la propuesta es hacerla junto a las parlamentarias y presidenciales. Uno de los motivos es que la elección de Gobernador Regional contempla llevar a cabo una segunda vuelta, al igual que para los Presidentes, y de esa forma seremos más eficientes en el uso de los recursos públicos. Es importante destacar que no estamos hablando de suspender, sino modificar”.

Diputado, Juan Luis Castro: “Me parece peligroso hacer una elección sin tener establecidas las facultades con anterioridad”

“La postergación es muy breve, son siete meses, no es más que es eso, que no altera mayormente el calendario. Creo que es necesario dado que las atribuciones, competencias y facultades están detenidas en siete reglamentos que aún no están dictadas por la Contraloría General de la República. Me parece peligroso hacer una elección sin tener establecidas las facultades con anterioridad. Además ayudaría a ordenar el calendario de todo el gobierno regional, ya que simultáneamente, sin alterar los tiempos de duración, podrían ser elegidos los consejeros regionales que corresponde en noviembre, y hacerlo sincronizado esto con los gobernadores regionales con los mismos cuatro años que los anteriores. Le da un ordenamiento y no deja de manera asincrónica la elecciones de gobernadores y las elecciones de consejeros regionales que comparten una misma estructura”.

Diputado, Javier Macaya: “Hay una incertidumbre respecto a las competencias que van a tener los gobernadores electos”

“Creo que sería importante y estoy de acuerdo con esto por varias razones. Se trata de una elección que tiene que estar más conectada con el Poder Ejecutivo que con el mundo municipal. Vincularla en la misma fecha con la eventual elección de los constituyentes me parece que es algo que tiene que reflexionarse por una razón práctica, la que es que no tenemos implementadas todas las leyes que entregan las competencias a los gobernadores regionales. Hay una incertidumbre respecto a las competencias que van a tener los gobernadores electos. También pongo una interrogante de cómo va a terminar diseñada la arquitectura de la regionalización en Chile con ocasión del proceso constituyente”.

Diputado, Raúl Soto no esta de acuerdo con la postergación: “Hay un compromiso político del Estado de Chile con la ciudadanía”

“Yo no comparto ese ímpetu del Gobierno por postergar las elecciones a gobernadores regional, ya que hay un compromiso político del Estado de Chile con la ciudadanía adquirido en torno a avanzar en descentralización política, y el primer paso es que las primeras autoridades regionales sean electas por la ciudadanía y no sigan estando bajo el mandato y dirección del centralismo. Es muy importante dar ese paso, pero entiendo las aprehensiones respecto a las atribuciones que acompañen a esta nueva autoridad electa, pero eso es responsabilidad del Gobierno, de impulsar las leyes que correspondan para dotarlos de los elementos, atribuciones y recursos que se requieren. Estamos disponible cien por ciento para ello, pero no se puede bajo ese pretexto postergar la elección, ya que sería simplemente incumplir el compromiso del Estado de Chile con la ciudadanía y darle la espalda una vez más a la gente de poder elegir a las autoridades regionales”.

Diputado, Ramón Barros: “Tener autoridades de papel no tiene ningún sentido”

En primer lugar una cosa es lo que pueda pensar, pero el Gobierno ya le quitó el acelerador al proyecto, por lo que no va a haber cambio en la elección. A mí me parece que no sacamos nada con generar autoridades que no tengan los poderes, que no tengan los recursos y que no tengan las atribuciones. Tener autoridades de papel no tiene ningún sentido, por lo que caben dos posibilidades, o aceleramos al máximo la promulgación de las leyes que otorgan los recursos y las atribuciones a las nuevas autoridades, o atrasamos la elección de gobernadores regionales. Yo creo que los vamos a elegir si o si, pero lo único que se ha planteado es dilatar seis meses la elección para hacer coincidir con la elección de parlamentarios, lo que produciría que las autoridades asuman el mismo día y dejarían sus cargos el mismo día, lo que es deseable. El objetivo final debe cumplirse, que es la elección de los gobernadores regionales”.

Senador, Alejandro García Huidobro “A mí me gustaría que se hiciera en conjunto con la elección presidencial y parlamentaria”

“Yo creo que mientras no tengamos una ley clarísima de entrega de atribuciones es complejo estar teniendo una elección. A mí me gustaría que se hiciera en conjunto con la elección presidencial y parlamentaria, ya que creo que hasta el momento si se elige con los atributos y lo que hoy tenemos, será una elección de un gobernador que no tendrá mayores atribuciones y eso puede ser políticamente muy complejo debido a que las expectativas que se han creado son mucho mayores a lo que puede ser la realidad. Creo que es muy importante tener mayores atribuciones y recursos con el fin de poder descentralizar al máximo el país y en definitiva poder avanzar en lo que todos queremos, pero con las atribuciones correspondientes”.

Gobierno retira propuesta de postergación desde Comisión Mixta

El ministro de la Segpres Cristian Monckeberg no ingresó este miércoles la propuesta de la postergación de la elección de gobernadores regionales, esto ante la comisión mixta que revisa el proyecto de ley que entre otras materias levanta las inhabilidades de Consejeros Regionales para postular a otros cargos.

Esto ya que según explicaron desde La Moneda se consideraría que esa instancia no sería la adecuada para revisar la fecha de la elección, sin que se cierre la puerta para buscar otra vía legislativa para introducir esta materia.

19 senadores firman carta señalando “no estar disponibles” para postergación

A través de una carta, firmada por parlamentarios desde la UDI al Frente Amplio, se señala que «estamos convencidos que el proceso de empoderamiento de los gobiernos regionales debemos desencadenarlo ya. No es posible una nueva postergación del proceso descentralizador, que le hará bien al país».

“Los Senadores abajo firmantes reiteramos una vez más que nuestros votos no estarán disponibles para postergar la elección de Gobernadores Regionales, la que de acuerdo con las leyes y normativa vigente se realizará en abril de 2021”, señalan

Entre quienes firmaron el documento destacan la presidenta del Senado Adriana Muñoz (PPD); además de Ximena Rincón (DC), Carolina Goic (DC), Isabel Allende (PS), Marcela Sabat (RN), Jorge Pizarro (DC), José Miguel Insulza (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Juan Castro (RN), Juan Ignacio Latorre (RD), Alfonso De Urresti (PS), Manuel José Ossandón (RN), David Sandoval (UDI), Francisco Chahuán (RN), entre otros.

“Expresamos, como lo hemos hecho una y otra vez, nuestra total disposición a despachar todas las leyes que sea necesario aprobar en favor del proceso de regionalización y descentralización en curso. Y animamos al Gobierno del Presidente Piñera a presentar y tramitar cuanto antes los reglamentos y leyes lamentablemente pendientes”, precisa la carta.

“Reiteramos nuestra disposición de colaboración manifestada con propuestas concretas en la Mesa Técnica que convocó el Gobierno cuyos resultados se entregaron en octubre del 2019, y en Proyectos del Ley presentados en el Congreso, junto a innumerables reuniones y propuestas formales que hemos entregado a los distintos Ministros de Interior y Hacienda de esta administración, para avanzar en la implementación de la nueva institucionalidad regional, en la transferencia de competencias y en una Ley de Rentas Regionales”, agregaron.

La carta la firman: las senadoras Adriana Muñoz (PPD), Ximena Rincón (DC), Carolina Goic (DC), Isabel Allende (PS), Ximena Ordenes (PPD), Marcela Sabat (RN), además de los senadores Jorge Pizarro (DC), Ricardo Lagos (PPD), José Miguel Insulza (PS) Jorge Soria (PPD), Francisco Huenchumilla (DC), Juan Castro (RN), Juan Ignacio Latorre (RD), Alfonso De Urresti (PS), Manuel José Ossandón (RN), David Sandoval(UDI) Felipe Harboe (PPD), Alejandro Guillier(IND) y Francisco Chahuán (RN)