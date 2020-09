Ricardo Obando.

Por allá, en un lejano 2013, un joven estudiante rancagüino, Rafael Albornoz, manifestaba en estas páginas que su sueño era poder desarrollarse como profesional en el voleibol y jugar en Europa.

Pasó el tiempo y el deportista fue progresando a tal nivel que, junto con ser uno de los seleccionados nacionales que han brillado en el último tiempo de la mano de Daniel Nejamkin, recibió una oferta que no dudó en aceptar.

El joven nacido en 1996, llegó a un total acuerdo con el Arona Intersport de Tenerife y así podrá disputar la “Superligar Masculina 2”, la Segunda División de la liga profesional de ese país, más aún con un equipo que en la temporada anterior estuvo muy cerca de ascender a la serie de honor hispana.

“Para mi es un sueño cumplido”, expresó Rafael en una amena conversión con El Rancagüino. Desde su nueva casa, en el Viejo Continente. Albornoz expuso que debido a la pandemia, “consideraba que era muy difícil partir esta temporada con todo este tema del coronavirus, así que no me había hecho tantas ilusiones”.

Eso sí, manifestó que pese a aquello, “a principios de julio me llamó el entrenador de Selección, Daniel Nejamkin, de que había un equipo de España, donde él conocía al entrenador, de que estaban buscando un jugador en mi posición, de punta”.

Junto con ello, sentenció que el mismo seleccionador “mandó mis videos, les gustó como jugaba, y se contactaron conmigo, comentándome de la oportunidad. Hablé con el entrenador, con el presidente del club, pasó como una semana y me hicieron una oferta formal. Fue bastante rápido, la verdad”.

Respecto a su nueva escuadra, Rafael Albornoz puntualizó que “estuvo mucho tiempo jugando en la Primera División y he recibido súper buenos comentarios de la ciudad, de la gente. Daniel (Nejamkin) también dirigió acá, me entregó buenas referencias y acá me han tratado un siete”.

EN SU MEJOR MOMENTO

En esta experiencia europea, Albornoz confesó que llega bien, en su mejor momento. “Así lo considero. Mi papá me ayudo mucho para conseguir materiales y hacer pesas en la casa. Estuve desde marzo encerrado haciendo pesas todos los días para tratar de prepararme para cuando todo esto terminara (la pandemia) y volviera el tiempo con la Selección”, dijo.

Además, sentenció que “cuando me llegó el llamado, ya me sentía muy bien físicamente y ésto me sirvió de motivación extra para seguir entrenando”.

De paso, recalcó que “considero que estoy en un muy buen momento físico y mental, me siento totalmente preparado y eso me entrega confianza en lo que pueda hacer y tranquilidad de que lo voy a hacer bien”.

Finalmente, el rancagüino Rafael Albornoz, comentó cómo se vive en Tenerife la pandemia. De momento, comentó, “se ve mucho local comercial abierto, la gente comiendo. Hay pocos casos, entonces, eso te da un poco más de calma”. Es más, “la gente en las calles anda con mascarilla y dentro de los locales”.

Cabe consignar que, Albornoz, llegó acompañado a su nuevo club con otro compañero de La Roja. Tomás Parraguirre también fue contratado por la institución.