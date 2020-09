Gisella Abarca

Decía San Agustín que cantar es orar dos veces y sobre la oración a través de la música, a su corta edad sabe bastante la cantante católica Beatriz Albornoz Medel, quien a sus 17 años se dedica gran parte de su tiempo a cantar este estilo de armonías.

Cuenta que desde que estaba en el vientre de su madre Valeria Medel que escucha música religiosa “porque ella siempre ha cantado en coros, fue ella la que me impulsó y me ayudó en esto y la que me dio la idea de hacer este CD”.

SU TRABAJO MUSICAL

Desde febrero que la estudiante de 4° medio del Instituto Sagrado Corazón, se encuentra produciendo su primer trabajo musical que obligadamente tuvo que detener por la pandemia, el que espera reactivar en el mes de octubre.

“Estuvimos grabando en febrero dos videos que ya lanzamos, estamos escribiendo nuevas canciones y vamos a grabar un CD de música cristiana católica y por esto de la pandemia, no podemos ir al estudio a grabar y paramos un poco, así que cuando se pueda volver vamos a retomar la grabación del CD completo”, expone Beatriz.

La cantante cuenta que sus primeras canciones grabadas “María es la Reina” https://youtu.be/Xb7mEWROquo y “Te alabo” https://youtu.be/wR3u6ecnwnE, en la que la acompañan el violinista Isaac Cho, la guitarrista Ximena Moraga y el tecladista Roberto Concha, son sus primeras dos canciones de promoción de su disco compacto.

“En el CD vienen dos canciones inéditas, las escribimos nosotros y con los músicos se están haciendo arreglos bien bonitos. Las otras canciones son recopilaciones de canciones antiguas que las renovamos y les pusimos música más juvenil”, explica la joven cantante.

Dueña de un gran talento que heredó de su familia, Beatriz cuenta que su motivación de conjugar su voz con el ministerio pastoral “nace porque mi familia tiene una fe enorme, siempre me han inculcado el amor a Dios. Quizás no lo tomo tanto como la fe que ellos tienen, yo tengo una fe joven, y sé que puedo llegar a los jóvenes, que se acerquen un poco más a la Iglesia que la ven tan lejana, pero en verdad es algo que está muy cerca y nosotros los jóvenes deberíamos tomar las riendas de esto, modernizarla y hacer que la iglesia y la religión sea algo más entretenido. Lo que me motiva a grabar este CD es dar testimonio de fe en la vida de las personas, en especial en los jóvenes”, asegura.

“QUIERO RENOVAR LA MUSICA CATÓLICA”

La intérprete recuerda que toda su vida ha estado ligada a la música católica y a la religión, lo que le ha motivado a seguir por este género musical “desde chica que conozco al cantante católico Fernando Leiva, es amigo cercano a mi mamá, siempre lo escuchaba, mi mamá tiene muchos CD de él, entonces por un lado por ahí partió; pero también es algo mío porque encuentro que la música católica no llega tanto a los jóvenes y eso quiero, renovarla y que llegue a ellos, que les llame la atención, que sea cercana”, subraya.

No obstante, fue en el colegio Los Cipreses de Lo Miranda donde Beatriz tuvo sus primeras incursiones de manera pública en el canto recuerda “ahí comencé a cantar sola, me atreví, ese fue mi inicio, después me cambié de colegio en 8º básico, en 1º medio llegué al Instituto Sagrado Corazón y ya muchos sabían que cantaba, por lo que me empezaron a pedir que cantara en los actos, en las misas, y ahora todos me conocen porque canto”, asegura.

Actualmente Beatriz Albornoz canta junto a su madre Valeria Medel en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Guacarhue a cargo del sacerdote Martín Medel, su tío, espacio donde mantiene vivo su carisma mientras espera respuestas de la Escuela Moderna de Música y Danza de Santiago.

“Tengo proyectos de estudiar esto, quiero estudiar canto, ya me respondieron los de la Escuela Moderna, me mandaron un correo y ya estoy en la lista de las postulaciones. Ahora hay que esperar la audición, entrevistas y pruebas especiales, teóricas, de cultura musical y varias más, así que ansiosa”, finaliza.