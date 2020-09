Ximena Mella Urra

Ella es psicopedagoga de profesión y trabaja con jóvenes en un centro penitenciario, pero también ama crear sus propias canciones, toca guitarra y a veces un poco de percusión. Nos referimos a la cantautora y compositora Camila Moena Urrutia, conocida como Cami Mour en el ambiente artístico local.

A sus 28 años, esta rancagüina de nacimiento nos cuenta como partió en este arte. Para ella fue un descubrimiento bastante peculiar que vendría de sus padres y su hogar, donde siempre había música y de diferentes estilos. Esta habilidad musical comenzó a los 12 años cuando ingresó a un grupo folclórico para aprender a tocar la guitarra, que era lo que más le llamaba la atención entonces. Aquí comenzó a forjarse su gusto por la música. Con los años comenzó a participar en otros grupos musicales y contemporáneos.

Define su música como variada porque no puede encasillarla en un estilo. “Creo que es una fusión acústica. Tengo baladas, blues, canciones más rápidas, incluso unas tonadas que tiene que ver mucho con mi influencia folclórica que nació cuando era más pequeña”. Asimismo, sus letras varían desde las contingencias sociales hacia los amores románticos, y que pasan por las cotidianidades. “Mi primera canción la escribí en 2014 cuando tenía 22 años, y fue a raíz de una relación amorosa. Antes había indagado en la composición, pero lo había dejado a medio camino porque no tenía la seguridad que se fue generando después con el canto y la guitarra”, agrega Cami.

Uno de sus hitos más característicos y que siempre le gusta mencionar a Cami es una canción que nace desde la petición de una compañera activista de la Coordinadora 8M, para que realice una intervención en la finalización de la marcha del 8M del año pasado. “Me dijeron que podría hacer una canción de Mon Lafert o de Denisse Rosenthal, pero entre los ensayos pensé que, si entre mis capacidades está componer, crearé mi propia canción. Y así nace ‘Que no callen tu amor’, la cual habla de las injusticias que se están viviendo con los femicidios y apunta a no ceder ni decaer”. Hoy se considera una activista feminista de la comunidad LGTBQ, espacio donde ha podido expresarle al mundo lo que piensa, “dentro de una rabia que necesitaba expresar”.

Hoy Cami Mour está preparando una sesión acústica para la Casa de la Cultura para un proyecto Fondart al que fue invitada por Alberto Donoso, director del Centro Cultural La Merced. Igualmente está en una etapa de pre producción de su primer EP (Extended Play-Grabación más corta que un Long Play)que pretende comenzar a grabar en modalidad Home Studio. “Es mi proyecto del año que producto de la pandemia se ha ido retrasando un poco. Espero tenerlo de aquí a fin de año o a febrero del 2021. Es un proyecto autogestionado y financiado por mí”, nos explica. “Mi carrera es más bien solista pero con muchos amigos músicos que me han ido apañando y lo más probable es que lo hagan con la producción de este EP. Y con la ayuda técnica del productor Francisco Sepúlveda de la comuna de Rengo, que me ayudó a mi primer sencillo que aún no puedo lanzar. También me acompaña Miguel Catalán que es un guitarrista y cantante que trabaja en la calle, mientras que también se está uniendo Yanina Marizzio en las percusiones”, concluye.

PANDEMIA

Cami no está ajena a lo que sucede en esta pandemia especialmente en el área de la música y el arte. “Ha sido muy trágico para las artes y la cultura porque no ha existido la sensibilización necesaria para poder gestionar fondos y recursos. En general son autogestionados”, dice. Insiste que es un momento complicado para el arte pero sabe que siempre salen a flote de alguna manera. Recalca que el arte es tan necesario en la sociedad, pero aún no ha sido valorado como se merece. “Siempre renace los distintos ámbitos como el teatro, la música, la fotografía, etc.”

Para esta artista, este periodo de confinamiento ha sido un momento de aprendizaje, “me ha entregado el tiempo necesario para adquirir más conocimiento técnico, musicales y teóricos. También me ha ayudado a plantearme algunos conceptos que pudiese utilizar en el lanzamiento de esta producción del EP y replantearme el rumbo musical de mi carrera”, finaliza nuestra entrevistada.