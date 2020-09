Es un hecho que este “18” nuestro país celebrará de forma distinta estas Fiestas Patrias. Atrás quedaron las fondas, ramadas y todo aquello que es característico de estas fechas. Sin embargo, existe la alternativa de pasar estas celebraciones en familia y la comida sí estará presente en nuestras mesas.

El asado, las empanadas, los choripanes, la chicha y otras deliciosas preparaciones podrán ser disfrutadas en casa, pasando un rato agradable y dejar un poco de lado lo que ha significado esta pandemia, pero manteniendo la distancia y nunca olvidando el lavado de manos. Pero ¿cómo no caer en los excesos?, ¿qué debemos hacer para no subir tanto de peso en estas Fiestas Patrias?

Para abordar lo anterior, la nutricionista del Hospital de Graneros, Johana Cáceres, entregó importantes recomendaciones, en esta materia. “Lo más importante es que podamos planificar nuestra alimentación para celebrar el “18” en familia. Estar en casa, incluso, puede provocar un incremento en el consumo de alimentos. Por eso la clave está en la planificación. Evitar saltarse horarios de las comidas. Priorizar las carnes bajas en grasas, como el lomo liso o el filete y también el pollo, el pavo o el pescado. Evitar las frituras y acompañamientos ricos en grasas saturadas, para dar paso a las ensaladas y vegetales. Complementar el consumo de carnes con otro tipo de preparaciones, por ejemplo no comer asado todos los días. Evitar el consumo de bebidas y cambiarlas por infusiones o limonadas. Por otra parte, es importante no sobrecargar los tiempos de comida. No comer después de las 8 de la tarde”.

La nutricionista explicó que existen numerosos peligros de comer excesivamente. “Podemos enfrentar intoxicaciones alimentarias, al comer muchas frituras u otro tipo de preparaciones altas en grasas. También se pueden presentar diarreas, cólicos, reflujos. Tratemos de evitar una ida a la Urgencia, el llamado es a moderar el consumo de alimentos y consumir alimentos preparados en casa y no de dudosa procedencia. De esta forma, estaremos evitando ciertos padecimientos que nos puede hacer pasar un muy mal momento”, concluyó.