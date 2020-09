En tiempos de pandemia y crisis social, muchos profesionales debieron reinventarse y crear nuevas rutas para generar ingresos. La crisis sanitaria del Covid-19, no solo afectó el bolsillo de aquellos que mantenían empleos estables, sino también, fue un motor impulsor para nuevas e innovadoras ideas, que por años estuvieron solo en proyectos y que ahora ya son una realidad.

Así nace Videlart, una empresa familiar, que realiza trabajos de decoración y muebles personalizados, todo con un sello vintage en materias nobles y coloridos, que rememoran épocas pretéritas donde el detalle fino y la mano de obra, convocan a un producto único y de calidad.

Pamela Videla (granerina), diseñadora gráfica, propietaria de la pyme, junto a Vicente Vallejos, arquitecto, sostiene que el emprendimiento, “ha sido un descubrimiento para mí. Siempre quise crear y en muchas ocasiones lo hice, pero nunca con un fin comercial. Ahora consecuencia de todo lo que hemos vivido, junto a mi sobrino, nos propusimos echar andar el negocio y ha resultado bastante satisfactorio”, expresa.

En cuanto a la labor misma, Pamela, destaca que cada artículo, “posee un toque distintivo inigualable y que no se encuentra en el mercado, porque la idea no es construir a grandes escalas. Nuestro objetivo es que la clientela sienta que se lleva un producto que no está en las grandes tiendas del retail”.

Los interesados en estos trabajos pueden observar muestras ya definidas en facebook e instagram, solo buscando @Videlart. Además y para más detalle, contactarse al fono: +59 9 63063792.