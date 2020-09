Luis Fernando González

Ximena Mella Urra

Fotos: Héctor Vargas/Intendencia O’Higgins

“Un segundo retiro de fondos de las AFP sería mucho más regresivo y estaríamos haciendo una medida que beneficiaría a quienes más tienen, y nosotros debemos preocuparnos por los que menos tienen y más necesitan”. Así lo señaló el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, evaluando el proceso del retiro del 10% de las AFP en nuestro país.

Las declaraciones las realizó para #DiarioElRancagüino en medio de su visita que hizo a la Región de O’Higgins hace algunos días, y donde aprovechó de cumplir con una colmada agenda oficial, como fue presenciar y anunciar el pago de pensiones y aguinaldo de fiestas patrias en Chépica; inaugurando la oficina del ISL(Instituto de Seguridad Laboral) en San Fernando junto al Director Nacional de dicho organismo, Manuel Cañón; visita a empresas con el fin de reforzar medidas de seguridad del Plan ISL Paso a Paso Contigo, y reunión con autoridades regionales y representantes de diversos rubros para conversar sobre el Paso a Paso Laboral.

Pasaron solo algunas semanas desde que se aprobó el retiro del 10% hasta que las aseguradoras de pensiones comenzaron a hacer los primeros pagos, “en forma coordinada para evitar que hubiese una repercusión en los mercados y en los valores de los fondos. Luego de la discusión parlamentaria, nuestra obligación como gobierno era asegurar que todos los que quisiesen retirar parte de sus ahorros previsionales, lo pudiese hacer”, indicó Pizarro.

La autoridad piensa que este proceso se logró y de buena manera. “Esto se pudo hacer solamente porque existen cuentas individuales. Recordemos que las personas asociadas al sistema antiguo o asociadas a pagos del Estado, no tuvieron acceso a este beneficio”. Ahora cree que hay un mayor sentido de propiedad respecto de los fondos individuales y que de los dineros que se coticen, sean dirigidos a una cuenta individual y no a otro tipo de alternativas en donde no existe un dominio individual.

A juicio del subsecretario, con este proceso del retiro de fondos, “un 27% de los cotizantes quedaron con saldo 0, especialmente aquellas personas más jóvenes que estaban empezando a cotizar”. Y frente a este escenario, y frente a un eventual segundo retiro, dice que ellos no tendrían este acceso. “Además es una medida regresiva porque cuando uno va cotizando no pagas impuesto personales porque el sistema está pensado para que uno pague los impuestos al momento de estar pensionado. Estos dineros han podido ser retirados sin pago de impuestos. Y ahora que habrá menos cotizantes, un segundo retiro de fondos sería mucho más regresivo y estaríamos haciendo una medida que beneficiaría más a quienes más tienen. Nosotros debemos preocuparnos por los que menos tienen y más necesitan”, especificó Pedro Pizarro.

PENSIONES

“Todos sabemos que hay que modificar el sistema de pensiones”, decía a fines de julio Pedro Pizarro en un canal de telenoticias nacional. “En diciembre se logró aprobar el mayor incremento que ha experimentado el pilar solidario y con eso mejoramos las pensiones de un millón 600 mil pensionados en Chile y en un 50% la Pensión Básica Solidaria, así como el Aporte Previsional Solidario”, recordó.

Ahora, queda pendiente la reforma para las pensiones de la clase media, por medio de las AFP. “A principios de año logramos avanzar en el Congreso con la propuesta y mejoras, ahora se está viendo en el Senado, en la comisión de Trabajo, y esperamos que prontamente se logre el entendimiento necesario para poder avanzar. Recordemos que de aprobarse tal cual de cómo salió desde la cámara baja, aprobaría un incremento en las pensiones entre 56 y 78 mil pesos para hombres y mujeres respectivamente”, argumentó el subsecretario Pizarro.

Explicó que la propuesta es aumentar con cargo al empleador en 6 puntos porcentuales el monto de la cotización. “De estos hay tres que van a una cuenta individual que administra un ente estatal, y otros tres puntos van a un esquema de solidaridad para pasar a ser un sistema mixto”. Según dijo, esta última tiene dos caras: solidaridad dentro de la misma generación y la otra que es una solidaridad de reparto, es decir que las generaciones activas van ayudando a las jubilaciones de un segmento pasivo. “A través de ello permitiremos mejorar las pensiones de hoy y mañana de forma sostenida en el tiempo y nos permite tener al mes siguiente de su aprobación, un importante incremento en la jubilación”, señaló.

ENTREGA DE PAGOS Y BONOS EN PANDEMIA

Este lunes 7 de septiembre venció el plazo para solicitar y obtener el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia, que será entregado el 28 de septiembre próximo. “Desde el principio de la pandemia, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera sabía que debíamos llegar con ayuda a muchos chilenos debido a las actividades económicas que se dejaron de hacer. Entonces desde marzo hemos tenido el bono Covid, entrega de cajas de mercadería, el IFE, prestamos solidarios y el bono que se tramita a través del SII, está en tramitación lo que es el subsidio de arriendo, el pago de dividendos, es decir, tenemos ayuda para que cuando bajan los ingresos en la familia, estos se conviertan en una ayuda directa a su presupuesto y así, afrontar de mejor manera la pandemia”.

El subsecretario de Previsión Social destacó además que la relación con los pensionados en pandemia ha sido de preocupación desde el comienzo. “En marzo ya partíamos con una campaña para que los adultos mayores que tenían pago presencial en el IPS, lo hicieran vía transferencia. Y hasta ahora son más de 500 mil lo beneficiados por recibir su pago por esta vía. Aún quedan unos 800 mil pensionados en el país que reciben sus pensiones en forma presencial por lo que tienen atención preferencial en Caja de Compensación Los Héroes y BancoEstado”.

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

El Aguinaldo de Fiestas Patrias es un beneficio anual, que este año está dirigido a 2 millones 213 mil 732 pensionados y pensionadas del país. En O’Higgins, la entrega del aguinaldo beneficiará a 72.347, de los cuales 67.571 son pensionados y 4.776 cargas familiares, y ya se está cancelando.

El monto del beneficio es de $20.082 por pensionado y se incrementará en $10.303 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto del año en curso.

Cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo aunque sea beneficiario de dos o más pensiones, o beneficios, sean éstos pagados por el IPS o por otras instituciones de seguridad social.