El escenario cambió rápidamente este fin de semana, en sólo dos días pasamos de 240 casos activos del virus en la capital regional a 339 casos activos. I

Incluso, sin considerar los 53 nuevos casos de ayer domingo, el informe Epidemiológico del Minsal –públicado el sábado- dejaba en evidencia que de las comunas en el país que se encuentran en fase 2 Rancagua, es la que presenta una mayor tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes. Tasa que con los números conocidos este domingo subió.

En este escenario ya no se hace irreal en pensar en una posible cuarentena en Rancagua, donde las grandes aglomeraciones en el centro de la comuna parecen ser el punto mayor de peligro. Ya son varias las advertencias que desde el nivel central han lanzado en este sentido, no sólo la preocupación manifestada por el ministro de Saludo Enrique Paris durante la semana pasada a los que se suman los llamados telefónicos recibidos por el alcalde Eduardo Soto del mismo ministro y del propio Presidente de la República.

No queremos volver a la cuarentena, los estragos especialmente sociales y económicos que causa son enormes, pero dado el actual cuadro es al menos probable que no quede otra alternativa.

Lo peor es que poco hay que hacer para mejorar los números de esta semana, los contagios que veremos en esta previa del 18 corresponden a lo realizado hace dos semanas, solo queda cuidarse, mantener la distancia física y hacer todo lo posible para que los contagios bajen en unas dos semanas más.

Al mismo tiempo sigue siendo insostenible que no se haya nombrado aún un seremi titular de Salud, no hay ninguna explicación al respecto y poco vemos que nuestras autoridades regionales nos representen ante el poder central haciendo ver este real problema. Por esta y otras razones se hace necesario no seguir postergando la existencia del gobernador regional, que al ser una autoridad electa solo deberá responder a los intereses de la zona, y no tener la doble tensión de la región que representa y el gobierno que lo designa ( y que lo puede sacar de su cargo)

Luis Fernando González V

Sub Director