La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló 6 cargos -uno clasificado como gravísimo, cuatro como graves y uno leve-contra la sociedad Áridos Guerrico Chile Limitada, titular de la unidad fiscalizable “Áridos Guerrico” cuyo proyecto se emplaza en la Parcela 16 Lote B, sector El Rabanal, comuna de Rancagua.

EL primer cargo se refiere a la elusión de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por modificar el proyecto de extracción de árido regulados en la RCA N°26/2014, extrayendo fuera del área autorizada un volumen total de material que superó los 50.000 m³ durante la vida útil del proyecto, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice.

A esto se suma que la empresa no cumplió -según la superintendencia- con el requerimiento de información dictado por la SMA, contenido en la Res. Ex. D.S.C. N.º 1356, del 5 de agosto de 2020 en que debía informar, mediante un mapa georreferenciado, todos los procesos de extracción ejecutados y que actualmente desarrolla. Asimismo, indicar la totalidad del volumen de material extraído de todas las áreas indicadas.

Se añade que el titular, no reportó trimestralmente a la SMA la Ficha de Registro de Extracción de Áridos, desde el inicio de la etapa de operación hasta la fecha y no ejecutar la reforestación comprometida en el Plan de Compensación de emisiones atmosféricas, desde el inicio de la etapa de operación, hasta la fecha.

Además según la superintendencia la empresa no habría implementado medidas de manejo de residuos industriales líquidos, lo que se expresa en no adecuar la zona de lavado de camiones, no construir una Planta de Tratamiento de RILes, acumulación de aguas provenientes de la humectación del material de los camiones en suelo descubierto y descarga no autorizada de su exceso al río Cachapoal.

Sumado a lo anterior, es acusada de no ejecutar medidas de monitoreo de fauna, desde el inicio de la etapa de operación, hasta la fecha, lo que se expresa en no implementar 2 campañas anuales y una de monitoreo de ejemplares de la especie vulnerable trichomycterus aereolatus (bagre chico, bagre pintado), y no desarrollar el programa de monitoreo de la calidad de las aguas.

Tras la notificación de esta formulación de cargos, la empresa, tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) y de 15 días hábiles para formular sus descargos respectivos.

La Ley Orgánica de la SMA establece que, frente a la infracción gravísimas, la empresa se expone a una multa de una a diez mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), clausura temporal o definitiva del proyecto, y a la revocación de la RCA. En el caso de las infracciones graves, el titular podrá ser objeto de una clausura o multa de hasta 5.000 UTA por cada una. Y ante la infracción leve, podrá ser objeto de amonestación por escrito o multa de una hasta 1.000 UTA por cada una.

Para mayor detalle, acceder a la formulación de cargos en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA):

https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/2299