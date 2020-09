Los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud han mostrado un aumento progresivo en el número de casos activos COVID-19 en Ranc. En el último de ellos la cifra alcanza a las mil doscientas diez personas, lo que para el expresidente de la Comisión de Salud de la Cámara y parlamentario por O´Higgins, Dr. Juan Luis Castro, significa que “la situación pandémica de la región, y especialmente de Rancagua y San Fernando, es muy delicada”, aseguró el parlamentario

Por su parte el seremi(S) de Salud de O´Higgins el Dr Nelson Adrian señaló que siempre preocupa la capital regional, sin embargo aseguró que los resultados han sido fluctuantes, al mismo tiempo que hizo un llamado a minimizar las concurrencias al centro de la ciudad asegurando que sin el autocuidado de la población nada podrán hacer las autoridades y “ con la posibilidad de caer nuevamente en cuarentena”. “Esto depende del comportamiento de las personas”, remató.

En este escenario, Castro, continuó diciendo que sin el ánimo de “crear pánico ni alarma, en Rancagua estamos muy cerca de volver a la cuarentena, y en San Fernando quizás de entrar en ella”, agregando que “por eso estos días son decisivos. El miércoles es el día en que el ministro de Salud hace anuncios sobre estas materias”, explicó.

Por su parte el seremi (S) aseguró que esto depende del comportamiento de las personas, asegurando -ante las críticas del alcalde Eduardo Soto sobre falta de fiscalización en Rancagua- que “tenemos desplegados todos nuestras posibilidades, incluso señaló que hay personal municipal (en comisión de servicio)cumpliendo con la labor más difícil que es estar en las calles, viendo que se cumplan con las medidas, con el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, que se respeten los aforos, “nosotros tenemos todo el despliegue, pero lo que pasa es que sobrepasa los poderes de fiscalización, a la fuerza que se tiene. Pero lo estamos haciendo, ustedes pueden ver los números de fiscalizaciones que se realizan, de sumarios que hemos hecho tanto nosotros como las fuerzas policiales”.

Finalmente, el parlamentario, hizo “un llamado, desesperado, a que la gente cumpla los menores niveles de movilidad. Que no se exacerben los ánimos en el comercio, que haya prudencia y cautela, porque si no, la situación puede en cualquier instante empeorar y eso sería muy dramático para la realidad ya difícil que vive nuestra región, y sin seremi de Salud nombrado hasta el día de hoy, lo que agrava la situación”, aseguró Castro.

De una opinión similar es el alcalde de Rancagua Eduardo Soto quien señaló que “El Ministro me envió un WhatsApp indicándome que el problema de la gente, el incumplimiento, el distanciamiento estaba generando el aumento de casos. Le dije que sería importante tener Seremi de Salud. Hace dos domingos también me llamó el Ministro (Paris) y el Presidente (Piñera) porque no estaba bajando el número de contagios activos en la ciudad. Los números están malos, viene una semana compleja, esta es la etapa más difícil porque es imposible fiscalizar 250 mil personas, pero el problema hay que trasladarlo también a la responsabilidad de las personas. Si uno mantiene la distancia, usa mascarilla siempre y el lavado de manos, esas cosas serían la medicina más barata, pero la gente no lo entiende”, argumenta el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

Quien consultado si por los malos números que anota Rancagua cree que podríamos volver a una cuarentena, expuso “si el Ministro (Paris) me llama dos veces, si el Presidente (Piñera) me llama una vez, es porque son advertencias y eso quisiera uno transmitirlo a la comunidad. Así como fui un fuerte partidario de la cuarentena, hoy advierto que hay un gran temor de volver a una cuarentena por lo que implica no poder trabajar, de esa forma es importante hacer responsable a todos los que quieren que no se termine la etapa 2 y volvamos al 1, cada uno debiera ser un fiscalizador y ayudar al trabajo y hacer conciencia, si eso lo logramos vamos a salir rápido del paso dos para pasar al paso siguiente”, finalizó.

Las cifras de este lunes

Ochenta y cuatro casos nuevos y el fallecimiento de 3 personas registró la región de O’Higgins este lunes 14 de septiembre. De estos Rancagua presentó 29 casos, Santa Cruz 8 , San Vicente 7, San Fernando 7, Peumo 4, Palmilla 4, Machalí 3, Doñihue 3, Rengo 3, Malloa 2, Placilla 2, Chépica 2, Marchigüe 2, Pichilemu 2 y Mostazal, Codegua, Olivar, Pichidegua, Las Cabras y Chimbarongo 1 caso cada comuna. Con estos nuevos contagios, la región registra 14.807 casos acumulados.

Al mismo tiempo las últimas 24 horas se efectuaron 1.019 muestras PCR alcanzando una positividad regional de un 8,3 por ciento.

En nuestra región al día de ayer se mantenían 148 personas hospitalizadas a causa del Covid y 45 de ellos están con ventilación mecánica. De estos 148 pacientes, 25 están en el sector privado y 123 en el público.