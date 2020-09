Cuando en los años 40, George Orwell escribió su novela “El Gran Hermano”, jamás hubiese pensado que casi un siglo después, tomemos sus escritos para decir que estamos siendo vigilados a cada instante y en cada lugar, considerando que nuestras acciones, presenciales o no, tienen siempre a la vista a otro(a) que nos observa. Con lo anterior, no quiero ser paranoico, pero claro está, que en la sociedad en que vivimos hoy en día, en el que por el solo hecho por dar mi nombre a una red social o entregar mi RUT en una compra, me hago “ganador” a publicidad orientada en función de mi sexo, edad, y condición socioeconómica, solo porque toda mi historia de vida está sumida en un par de bit que se encuentran flotando en una nube de datos que se reparte muchas veces, indiscriminadamente, entre distintos “proveedores” que luchan por mis antecedentes con el propósito de entregar la información que a ellos les interesa hacerme llegar con tal que pueda contraer algún compromiso benéfico para sus anhelos.

Lo anterior, demuestra lo frágil que es el poder tener cierta seguridad sobre mis datos, sobre todo cuando el responsable de cuidar éstos soy yo mismo, pero qué pasa cuando mi patrimonio lo delego en un tercero de confianza como podrían ser instituciones de diversa índole, por ejemplo una entidad bancaria, ¿cuál es mi nivel de confianza al momento de dejar mis bienes al resguardo de alguien que dice tener la máxima seguridad para cuidarlos?, claro está que en estos últimos días, y porque no decirlo, en este último tiempo las dudas se han sembrado producto de aquellos que haciendo uso de sus conocimientos y habilidades, y también de las negligencias de otros, han aprovechado las vulnerabilidades que el sistema ha dejado para poner en jaque al conjunto de instituciones que ofrecían seguridad. Algunos podrán decir que “existen seguros comprometidos”, pero el tema no es ese, muy por el contrario, acá no se trata de hacer efectivo los seguros, se trata de que estemos en condiciones de poder enfrentar los embates de aquellos que están constantemente observando esta inmensa red de datos buscando la oportunidad para entrar donde les está prohibido, lamentablemente, esta situación se seguirá dando en el tiempo y aún con más fuerza, la incorporación del 5G es una muestra de ello, los flujos de información aumentarán exponencialmente a partir de esta tecnología, es por ello que las instituciones deberán, sin dudarlo, seguir incrementado su inversión en distintos ambientes que permitan dar mayor seguridad ante los ciberataques que se han dado y que seguirán existiendo.

La seguridad ante los hechos relatados, no es solo para cuidar su patrimonio, no es solo para cuidar imagen, es fundamentalmente, para cuidar la confianza, esa que ya está amenazada porque se siente observada constantemente.

Miguel Sanhueza

Director UTEMVirtual