Dr. Fernando Soto Pinto

Especialista Broncopulmonar

En los últimos días fue noticia la declaración del alcalde de Rancagua señalando que el Ministro París se contactó con él para manifestarle su preocupación por el alto número de habitantes de la capital regional que no respetan los distanciamientos físicos requeridos para evitar nuevos contagios.

En ese llamado, el Ministro de Salud resumió la opinión de su cartera y del gobierno sobre quien tiene la principal responsabilidad en el manejo de la pandemia. Los culpables somos todos nosotros, las personas comunes que habitamos este país.

La verdad es que aunque se repiten los casos de poco respeto al distanciamiento físico, las personas en su gran mayoría sí cumplimos con las demás instrucciones, escasas y repetitivas y poco actualizadas al conocimiento científico: lavado de manos, uso de mascarilla, circulación con el permiso correspondiente.

En cambio, las grandes tareas de control de la pandemia que recaen en la autoridad no han sido completamente asumidas ni cumplidas a cabalidad.

Para comenzar, nunca se ha señalado que el objetivo sea eliminar el contagio, en cambio se propone que nos enfermemos de a poco y finalmente que debemos aprender a convivir con el virus. Implica acostumbrarnos a tener enfermos y también a aceptar las muertes que a diario siguen acumulándose. Esa definición es responsabilidad de la autoridad, que estableció tácitamente el discurso de la inmunidad de rebaño.

Luego, pese al número de test de PCR alcanzados, no se han direccionado dichos exámenes a los focos de contagio, y en especial a los contactos de los casos detectados. Se privilegia en cambio detectar asintomáticos en testeos masivos que se sabe tienen poco rendimiento, pero le sirven a la autoridad porque con ello baja la positividad. Eso no es responsabilidad de las personas.

Además, la norma de la OMS de aislar entre 10 y 30 contactos por caso está lejos de alcanzarse. Menos de 2 contactos por caso son aislados en promedio en Chile, lo cual demuestra la completa incapacidad de seguir la pista a la pandemia. De hecho, hace rato se perdió la trazabilidad. Eso no depende de las personas.

Los exámenes, que debieran tener sus resultados en 24 hrs máximo, se demoran aún 3 a 4 días en promedio. Con ello, se pierden días valiosos en que los casos pueden seguir contagiando. Eso no depende de las personas.

La propia norma ministerial de trazabilidad recién se tuvo el 1 de julio, que señala que deben al menos visitarse una vez en su domicilio a todos los casos, y eso aún no se cumple. Tampoco son contactados diariamente por teléfono todos los casos y sus contactos. Eso no depende de las personas.

Las residencias sanitarias siguen con un 50% de desocupación, y se espera que las propias personas postulen a un cupo en ellas si lo requieren, cuando eso debiera ser producto de la evaluación que debe efectuar la autoridad sanitaria en la visita domiciliaria a los casos y contactos. Tampoco esto depende de las personas.

El discurso oficial sigue planteando como elementos básicos de protección el lavado de manos y uso de mascarilla ( junto al distanciamiento físico ), basado en que el contagio se produciría con contacto y gotitas, y que una distancia de 1 metro sería un parámetro seguro de distanciamiento. La evidencia ha demostrado que el contagio es principalmente por AEROSOLES, y por tanto la distancia física segura sería… DE VARIOS METROS., y las mascarillas útiles son las tipo N95 y HERMÉTICAS y que NO tengan filtro o válvula para facilitar la respiración. Asimismo, debe privilegiarse la VENTILACIÓN de espacios cerrados y preferir espacios abiertos especialmente si va a haber contacto con otras personas.

Esta falta de adecuación de las medidas de protección en la información oficial que se difunde es obviamente responsabilidad de los canales oficiales, especialmente el MINSAL, no de las personas.

Respecto a las cuarentenas en Chile, como en todo el mundo, solo tienen un rol en la medida que contribuyen a aumentar la efectividad de otras medidas, y no como una medida aislada. Recordemos además, que en NINGUNA comuna en Chile se ha logrado reducir la movilidad a un porcentaje que contribuya a reducir la circulación de personas y minimice el contagio. Por tanto, tener o no tener cuarentena en la práctica, sin todas las medidas anteriores que dependen de la autoridad, no tiene efecto práctico en el control del contagio.

Así, la llamada del Ministro de Salud al Alcalde de Rancagua expresando su preocupación por la situación de la comuna por el aumento de la movilidad de los ciudadanos y su eventual impacto en el curso de la pandemia refleja en mi opinión la postura de ver la paja en el ojo ajeno y no hacerse cargo de la viga en el propio ojo.