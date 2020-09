Ximena Mella Urra.

Sabemos que los artistas, gestores y cultores se han visto imposibilitados de realizar y/o mostrar su actividad de forma presencial a raíz de esta pandemia. Ya ha pasado seis meses y para poner en valor su trabajo creativo y que además sea un poderoso medio de contención durante la emergencia sanitaria, han debido optar por otros mecanismos de acción no presencial: la metodología virtual online.

Para la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Lucía Muñoz, el sector se ha ido reactivando a través de los distintos programas y fondos estatales que se han ido ejecutando en la actualidad. “Fueron lentas al principio las convocatorias e incluso se aplazaron las fechas de cierre, debido a que ha costado hacer valer la virtualidad en las actividades artísticas culturales. Y yo creo que esta modalidad va a continuar, si bien puede volver lo presencial creo que permanecerán al final ambas formas. Es por eso que nos hemos enfocado en hacer una capacitación para el uso de las plataformas digitales, en lo que se refiere a la modificación de la modalidad (de presencial a lo virtual). No es fácil cambiar este formato, ha costado”, pero a su vez destacó el apoyo por parte de otros organismos como Sence, Sercotec o Corfo para lograr este apoyo, el cual se verá reflejado a partir de este semestre.

Asimismo no cree que el rubro sea uno de los últimos en reactivarse tras la crisis sanitaria, pero dice eso sí, que va a ser más lento por la dinámica propia de los espacios cerrados. Primero por lo que fue el estallido social y luego la pandemia. “Se va a reactivar bien”, dice y está bastante optimista en relación a lo difícil que fue readecuar los programas y los presupuestos, razón por la cual reconoce esta demora en la entrega de fondos y de ayuda en medio de la crisis sanitaria.

“Pretender que lo que dicen algunos artistas que el Ministerio se hiciera cargo del tema económico y que no hubiera por otro lado concursabilidad, no era posible porque no estamos habilitados para ello”, insiste la Seremi y defiende que la concursabilidad tiene que ver con “la transparencia, con dar oportunidades iguales para todos, y en eso hemos estado trabajando. Algunos artistas están acostumbrados a adjudicarse fondos y si no pasa se genera un malestar y buscan las dificultades, muchas veces están disconformes. En el mundo del Arte notoriamente habrá personas que no estarán contentas”, explicó.

FONDOS Y CONVOCATORIAS

Dentro de los fondos y convocatorias disponibles en la actualidad, Muñoz destacó la gran aceptación del programa “O’Higgins Cultura desde tu casa. Ahora estamos en la evaluación de las cápsulas y en esta segunda quincena de septiembre serán entregados los recursos. Lo mismo pasa con otras convocatorias como el FNDR 6% de Cultura a través de la Red de Espacios Culturales beneficiando con 400 millones de pesos a más de mil 200 artistas a través de 38 centros culturales, que están con la programación lista esperando que lleguen los recursos durante este mes”. Incluso-dice- ya hay algunas programaciones para estas Fiestas Patrias, y todo esto es por supuesto de manera online. “Ya ha decantado y se ha entendido la dinámica por lo que insisto, es una gran oportunidad para todos”.

En tanto, a través de los Fondos Cultura Fondart 2021 se han dispuesto 52 líneas de concursos, las cuales financiarán proyectos artísticos y culturales en los ámbitos de música, libro y la lectura, audiovisual, artes escénicas y de la visualidad, arquitectura, artesanía, diseño, pueblos originarios, además del Fondart regional, con recursos específicos para las regiones. Estos fueron lanzados el 31 de agosto, siendo que normalmente se lanzaban en abril de cada año. Las postulaciones son hasta el 30 de septiembre, luego hasta el 19 de octubre es el plazo para las Artes Visuales, que por primera vez está separado debido a la ley que fue promulgada a fines del año pasado con fondos especiales. Igualmente se espera que a fines de año se entreguen estos resultados.

A raíz de la pandemia, se debió adecuar estos programas concursables a las modalidades presenciales y online con todas las condiciones sanitarias solicitadas por la autoridad. “Por ello se podrá acceder a la compra de todos los utensilios para cumplir con esto. Así como también adecuar tecnológicamente los espacios o a su equipo. En cada actividad o persona que postule una iniciativa debe considerar ahora los protocolos sanitarios ya sea para espacios físicos abiertos o cerrados”, explicó la Seremi de Cultura.

Mencionó también que están realizando constantes capacitaciones para postular, a pesar de que ahora las bases son mucho más flexibles a lo que eran hasta el 2018. “Aún necesitan con el formato nuevo, una capacitación adecuada para lograr el éxito de la postulación. Cuando se postula a un proyecto y no fue escogido por el puntaje, el equipo evaluador entrega una serie de recomendaciones y son esas las que hay que subsanar para postular nuevamente”.

La demanda por cultura ha crecido en el último tiempo, a juicio de esta autoridad. A través del acceso a distintas plataformas virtuales, asegura, las personas pueden acceder a productos o espectáculos de buen nivel en forma presencial y gran parte de ellos de forma gratuita. “Esta pandemia ha visibilizado aún más la importancia de la cultura en la vida de las personas. Por lo tanto, culturiza, entretiene y ayuda a una mejor convivencia”, finaliza la representante regional de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Lucía Muñoz.