Ricardo Obando.

Al menos por esta fecha O’Higgins no será colista. La caída de Deportes La Serena frente a Universidad de Concepción, próximo rival de los celestes, dejó a los papayeros en el sótano de la Primera División, tres puntos por debajo del equipo que dirige Patricio Graff.

La situación deportiva, marcada por los pésimos resultados transcurridas ya once fechas de las 34 que tiene la temporada, hace que la carrera sea cuesta arriba, más cuando hoy es candidato a descender. Sí, serio postulante a dejar la división de honor, considerando que no logra despegar pese a mostrar un alza futbolística en las últimas semanas.

Y el escenario actual, preocupa al interior del club. En ese sentido, el gerente deportivo Pablo Calandria, comentó este martes que saben muy bien que el equipo no ha rendido, pero que aún no ven que la situación mejore con una salida del entrenador. “Se está evaluando todas las situaciones, pero necesitamos cuanto antes resultados positivos. Hoy sentimos que hay un compromiso de los jugadores, del entrenador. Entonces, creemos que de esa forma podemos sacarlo adelante. Después, tenemos que ir partido a partido”, sostuvo.

Desde su cargo, en conversación con el programa Fuera de Juego de Radio Bienvenida, el ex delantero dijo que él tiene que asumir que no están bien las cosas. “Si digo que no me siento responsable, sería un mal ejemplo. Me tengo que hacer responsable porque fui parte del armado del plantel, del entrenador que está”, expresó.

Es más, manifestó que en la institución “somos conscientes de la situación en que estamos. Creo que después del partido contra Antofagasta cambiamos un poco el rumbo, hemos visto otro equipo, que entendió la forma en que tiene que jugar para ir en búsqueda de un resultado”.

Además, sentenció que “cada partido que va pasando se hace más complicado de dar vuelta la situación” y que “estamos todos tratando de buscarle la vuelta para poder mejorar y salir adelante”.

Un punto no menor, y que ha salida a colación en estos días, es la conformación del actual grupo de jugadores. Sobre eso, Calandria dijo que en su momento “estábamos todos de acuerdo, cien por ciento, en el armado del plantel. Creíamos que era lo mejor”.

Finalmente, y extrapolando las declaraciones del ex crack de los rancagüinos, los lances frente a Universidad de Concepción y Coquimbo Unido serán claves para lo que será el futuro del DT en la banca celeste.