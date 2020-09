Ricardo Obando.

El fútbol da varias vueltas, pero en este caso pasaron 26 años para volver a reencontrarse en una cancha. Este miércoles, en el marco del inicio de la Segunda División 2020, Colchagua y Deportes Concepción se volverán a ver las caras tras más de un cuarto de siglo.

La última temporada en que estos equipos se enfrentaron fue en 1994, por la Segunda División de aquella época (actual Primera B), en uno de los torneos más reñidos que se recuerden.

En ese certamen, ambos elencos lucharon palmo a palmo por el ascenso a Primera División, consiguiéndolo los lilas (junto a Huachipato), ya que los colchagüinos quedaron sin el ascenso por tres puntos debiendo jugar la liguilla de promoción (frente a Coquimbo Unido).

En Collao, en junio (día 5), los sanfernandinos festejaron por sobre los penquistas gracias al gol de Eduardo “Camión” Sepúlveda mediante lanzamiento penal. Los lilas, en la vuelta jugada en el Jorge Silva Valenzuela (23 de octubre), devolvieron la mano con el tanto del paraguayo Florencia Villalba. Ambos lances con mucho público en las gradas.

Pero ahora, 26 años después, se volverán a enfrentar en el profesionalismo. Ambos cuadros, esperan esta temporada dar nuevamente el salto a la división de plata. Colchagua, que el año pasado quedó en las puertas de la B, puesto que el estallido social cortó su carrera, quiere ser candidato. Lo mismo en el sur, puesto que vienen con el envión de dos ascensos consecutivos (de Tercera B a Tercera A y de Tercera A a Segunda).

Cabe consignar que, el duelo entre los dirigidos por René Curaz y Esteban González, se jugará el miércoles a las 17 horas en el estadio El Teniente, ocasión donde ambos planteles mostrarán a sus mejores elementos, varios de ellos con experiencia. Por ejemplo, en los sanfernandinos, se cuenta a jugadores como Gerardo Cortés (ex Colo-Colo y Mundialista Sub20), Octavio Pozo (ex La Calera y Ñublense). Mientras que, en los Lilas, aparecen futbolistas como Daúd Gazale (ex Colo-Colo y Universidad Católica) y Gabriel Vargas (ex Patronato de Argentina y Universidad de Concepción).

EL RESTO DE LA FECHA

En la jornada inicial de la Segunda División, General Velásquez no actuará, debido a que su rival Deportes Linares ha vivido un verdadero calvario en su vuelta al profesionalismo, postergando su estreno para después de las Fiestas Patrias, cuando en Rancagua (estadio El Teniente) reciba a Deportes Vallenar.

En tanto, los duelos programados para este miércoles son: Deportes Recoleta vs San Antonio Unido (12 horas, estadio Nicolás Chahuán de La Calera), y; Fernández Vial vs Deportes Iberia (16 horas, estadio Ester Roa de Concepción). Para el jueves, quedaron los siguientes lances: Deportes Colina vs Independiente de Cauquenes (12 horas, estadio Bicentenario de La Florida), y; Deportes Vallenar vs Lautaro de Buin (16 horas, estadio La Portada de La Serena).