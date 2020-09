Ximena Mella Urra

Pichilemu es nuestra propia joya del Pacífico, un lugar que vive del Turismo y que producto de la pandemia no ha podido seguir adelante desde hace seis meses, acarreando graves conflictos económicos principalmente para las pymes del sector turístico y comercial. Hoy aseguran que se observa mayor población lo que incrementa el miedo a un brote descontrolado de contagios, y que significaría además un gran retroceso ante el consenso que existe para alcanzar la reactivación del rubro en la próxima temporada estival.

“En el transcurso del año se ha visto un crecimiento de la población en Pichilemu”, comenta a #DiarioElRancaguino, Danilo Robles, presidente de la Cámara de Turismo de esta ciudad. “Este crecimiento se nota. Muchos han convertido a Pichilemu en su segundo hogar o han cambiado su domicilio”. La situación exacerba algunos ánimos y temores especialmente en las pymes. “Estamos asustados y preocupados porque no hay bolsillo que aguante. Nos preocupa que un rebrote de la enfermedad nos complique la temporada de verano que para nosotros es muy importante”, insiste.

Tal como lo indica este empresario, desde este lunes existen tres controles activos ubicados en Camino Puente Negro, hacia Cáhuil y en Alto Ramírez, por parte de fuerzas militares. “Por Alto Ramírez estaba pasando mucha gente hace un tiempo”, agrega. Asimismo se informó la implementación de controles aleatorios en las calles de esta localidad para este fin de semana patrio.

Uno de los movimientos ciudadanos más férreos a la defensa de Pichilemu ante la crisis sanitaria es “Primera Línea” donde Robles también participa. Este busca la “defensa del bienestar y seguridad de sus habitantes ante el Covid 19 manteniendo la pandemia bajo control”, y a principios de mes reclamaban un relajo en el control de ingreso al balneario (en sus ocho accesos) en lo cual se avanzó hace algunos días cuando este gremio participó de reuniones a nivel provincial con autoridades regionales, oportunidad en que se plantearon este y otros temas. “Exigimos de buena manera, un ordenamiento en el pueblo de Pichilemu porque la información no se estaba dando muy clara. El sábado pasado participamos de una reunión en la Gobernación donde estuvieron autoridades regionales, y se estableció entre otros puntos, que no se iba a trabajar con los hospedajes para este fin de semana festivo. También se informó que llegarían desde este lunes, más militares y personal policial a reforzar el control en el lugar”, de acuerdo a lo que informa Robles a nuestro medio.

RESTAURANTES Y TERRAZAS

Desde el 2 de septiembre comenzó la apertura y atención a público de restaurantes y cafés en las comunas en Fase 3, como lo es el caso de Pichilemu. Esto implica la atención a público solo en terrazas y lugares abiertos con características estrictamente bien definidas en el protocolo sanitario.

En la actualidad existen en la comuna costera 111 patentes de restaurantes, 15 de cafetería y 15 de restaurantes sin expendio de bebidas alcohólicas, sumando 141. De todos estos solo abren 25 abren sus puertas, ya que son quienes cumplen las condiciones y cuenten con terrazas, es decir, que no cuenten con techumbre. Si lo tienen,(el techo) el lugar debe contar con más de su 50%, sin muros. De este número la mayoría mantiene abierto sus locales respetando estas medidas de seguridad sanitaria.

Para ir en ayuda de los que no cuentan con estos espacios de terraza disponibles, esta Cámara solicitó al municipio local que los que quieran abrir, puedan tener un espacio en la vía pública adecuado para cumplir con los requisitos sanitarios. Finalmente fueron 11 de estos establecimientos los que solicitaron dicha medida. Sin embargo, dice, “muchos restaurantes no quieren abrir porque siguen con mucho miedo ante un rebrote de Coronavirus, lo cual desencadenará en un futuro muy cercano, que Pichilemu no pueda funcionar para este verano que se aproxima”. Y también le preocupa la falta de recursos de estas pymes para poder cumplir con todos los protocolos sanitarios, “lo cual es bastante dinero, ya que incluye hacer modificaciones a los locales o instalaciones adecuadas para cumplir con las medidas”, explica Robles.

EL NUEVO TURISTA

“Queremos darle confianza el día de mañana al turista. Por ello nos estamos preparando ordenadamente para que puedan venir a Pichilemu y vean que se cumple con los protocolos. Queremos entregarle seguridad al nuevo turista”, dice el presidente de la Cámara de Turismo de Pichilemu, Danilo Robles, ante su perspectiva a futuro cuando el rublo vuelva a reactivarse.

“Tenemos una gran ventaja ante otras ciudades grandes que es tener muchos sectores rurales y cada uno de ellos tiene su encanto, como es por ejemplo Cahuil, Barrancas, La Palmilla, Pañul, entre otros, que se alejan a las grandes aglomeraciones de personas”, resalta el dirigente. A su juicio, el nuevo turista este verano se dará cuenta y descubrirá todos estos lugares.

Hoy más que nunca han tenido interesados para pertenecer a esta Cámara de Turismo. “Somos casi un centenar de socios, pero en verdad trabajamos para todo Pichilemu, incluso para los sectores rurales”, dice el presidente del gremio y empresario que cuenta con dos establecimientos gastronómicos en la zona. “Todos debemos tomarnos de la mano para salir de esta”, señala.