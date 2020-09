Cuando entramos en la primera cuarentena que afectó nuestra zona había casi unanimidad en su pertinencia, variados actores políticos y sociales la solicitaban con urgencia pero hoy cuando vemos que vuelve a aparecer en el horizonte son más las voces que la resisten pensando en los nefastos efectos económicos y sociales que trae.

Si bien los números en Rancagua no son los mejores, según confesó el seremi(s) de Salud aún habría cierto nivel de margen para que no se declare esta restrictiva medida, es de esperar que la enfermedad no siga avanzando y no obligue un nuevo confinamiento, solo queda cuidarse.

Pero al parecer lamentablemente, seis meses de emergencia sanitaria nos han enseñado muy poco sobre la prevención y el autocuidado. Vimos calles llenas de personas que no respetaban el distanciamiento, que caminaban sin mascarilla, que realizaban actividades deportivas sin la precaución indicada, e incluso que organizaban reuniones religiosas y sociales.

El covid-19, como se ha visto hasta ahora, se propaga a gran velocidad y termina sobrepasando la capacidad de los hospitales. De ahí que para que las cifras no se sigan disparando, se pueda optar por la cuarentena. Pero hay que tener claridad en que esto no erradica al virus, sino únicamente reduce la velocidad del contagio. O sea, es una medida que busca retardar en el tiempo los contagios y permitir así que un mayor porcentaje de personas reciban atención médica.

Las actuales circunstancias no son más que un llamado a que nos demostremos a cada uno de nosotros y a la sociedad misma nuestra capacidad de unirnos y cuidarnos individual y colectivamente, pero al mismo tiempo una vez más insistimos en la necesidad de que sea nombrado un Seremi de Salud titular, faltan explicaciones claras del porque de la demora.

Luis Fernando González V.

Sub Director