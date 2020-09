Fernando Ávila Figueroa

Foto: Héctor Vagas

Se acerca el 18 de septiembre, sinónimo de fiesta y alegría, pero que este año la pandemia ha hecho que las celebraciones sean restringidas, con un fuerte llamado a quedarse en casa. Es por ello que para evitar el desplazamiento de personas es que habrá patrullajes móviles y de infantería particularmente en las comunas en Paso 1 y 2. Esto se inició el 11 de septiembre, con el propósito de controlar el cumplimiento de las medias dispuestas en el plan “Paso a Paso” y “Fondéate en Casa”.

Otro tema fundamental es que habrá control de los principales nudos carreteros que van hacia el Lago Rapel y la zona de Pichilemu, con el propósito de controlar la movilidad de las personas de la región y evitar la concurrencia a estos puntos. Todo lo anterior con el propósito de mantener las condiciones dispuestas para cada comuna de acuerdo a su condición sanitaria, y continuar mitigando el efecto de la pandemia en la población de la Región de O’Higgins.

Por ejemplo en la comuna de Navidad, desde el martes 15 existe Punto de Control con personal del Carabineros, Ejército, Inspectores de Fiscalización del Ministerio de Transportes DE O’Higgins. También existe un punto de control en Paniahue también con Carabineros, Ejército, e Inspectores de Fiscalización.

Pichilemu debería estar colmado de turistas por estas fechas, la idea es evitar aquello, por lo que desde el jueves 17 habrá punto de control que encabezará, Carabineros, PDI, Ejército, Onemi, Senda, Gobernación, Seguridad Pública, Seremi de Transportes, Inspectores de Fiscalización. La idea es que los turistas no lleguen al balneario.

Según lo expresado por el jefe de la Defensa Nacional, General, Jorge Jacque, el Covid 19 ha marcado un nuevo modo de vivir, por lo que el reguardo del orden público está orientado a trabajar en conjunto, con un septiembre diferente, que va en la línea de evitar contagios. Agregó que el plan vigente en la región partió el viernes pasado con un incremento de puntos de control, esfuerzo en red de caminos y el área urbana, donde se reorganiza la fuerza junto a carabineros, con refuerzos de la policía uniformada que llegaron este martes.

Adujo que las disposiciones están dadas para toda la región para evitar que la gente salga, con el mensaje de siempre, quedarse en casa, no salga si no es necesario, lavarse las manos, usar mascarillas, no aglomerarse y mantener distancia social, disfrutando las fiestas en modo Covid.

Fue enfático en señalar que la irresponsabilidad de la gente, que por ejemplo, se aglomera en el centro de Rancagua, quienes no toman conciencia que la pandemia no ha terminado. ”Yo veo que hay una irresponsabilidad, nosotros podemos controlar. Hemos sacado 3 millones de permisos, es increíble. Todavía estamos a tiempo, es responsabilidad de nosotros y no podemos seguir con este nivel de movilidad. Tengo la sensación que la región de O’Higgins tiene una mirada positiva y siempre de buen comportamiento, pero no espere que todas las acciones del Estado y su organización vayan a llegar al individuo. Si no tiene el compromiso de cada uno de nosotros este plan no va a caminar. El llamado es a que cada habitante de la región se involucre con el objeto de que salgamos adelante de esta pandemia”.

Este fin de semana largo habrá un incremento de controles en carretas y caminos secundarios, especialmente los que derivan en los balnearios de la región, por lo que el llamado es a no asistir a esos lugares. Además, Rancagua, San Fernando, Machalí y en general los sectores más poblados tendrán un incremento de patrullajes.

NO PERNOCTAR FUERA DE SUS RESIDENCIAS

La máxima autoridad regional, manifestó su preocupación debido a las consultas provenientes de prestadores de servicios turísticos de la región, quienes están recibiendo solicitudes de reservas de turistas para el próximo feriado de Fiestas Patrias, en este contexto, la Intendenta Cofré, es enfática en señalar que está prohibido el desplazamiento a lugares distinto a la residencia habitual de cada chileno.

«Hoy más que nunca debemos ser responsables y cuidarnos entre todos. Estamos trabajando de manera coordinada y hemos intensificado las fiscalizaciones. Se ha dispuesto el Plan Fondéate en tu Casa, por eso como Gobierno hacemos un llamado a celebrar estas Fiestas Patrias en forma segura y responsable, con el fin de resguardar la salud de nuestras familias y de todos», dijo la Intendenta Cofré.

El denominado paso 3 del desconfinamiento que están viviendo algunas comunas de O’Higgins, hace sólo alusión a la apertura de cafés y restaurantes que cuenten con terrazas, y con restricciones preestablecidas. Estando estrictamente prohibida la pernoctación fuera de los hogares de origen. En este punto, sólo está permitido el alojamiento comercial de personal esencial -trabajadores- y debe ser demostrado con contratos de trabajo, permiso colectivo y los respectivos salvo conductos, pasaporte sanitario en caso de fiscalización.

Asimismo, acción sanitaria llama a respetar y cumplir los protocolos sanitarios con el propósito de dar cumplimiento lo dispuesto por dicho organismo y proteger así a sus visitantes y comunidad local con el objetivo de avanzar es este fin común y coordinar el avance paulatino en este paso a paso y asegurar un retorno seguro, considerando los cuidados y restricciones propias que la realidad epidemiológica nos vaya planteando.

“Reiteramos que está prohibido el desplazamiento que obligue a tener que alojar en un lugar que no sea la residencia habitual. Aún estamos en una etapa de pandemia, donde cualquier error nos puede hacer retroceder y esto es lo último que queremos que ocurra en nuestra industria turística. Sabemos que el sector ha sido uno de lo más golpeado, y es por ellos que llamamos al turismo responsable, para que tengamos una reactivación sostenible y no debamos lamentar un retroceso en el paso a paso”, señaló la directora regional de Sernatur, Josefina Sáez.

En cuanto al llamado, si bien no existe ningún decreto, que prohíba el funcionamiento de los establecimientos de alojamiento, lo que estipula el numeral 44 de la resolución 591 de medidas sanitarias Covid -19, “es que los habitantes de la República deberán continuar residiendo en su domicilio particular habitual. En consecuencia, prohíbase el desplazamiento de personas hacia otros lugares de residencia distintos a su domicilio particular habitual”.

Además, hay que destacar que el Gobierno hace un llamado encarecido a través de la campaña “Fondéate en tu casa” a pasar las Fiestas Patrias en familia y en los hogares.