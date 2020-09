Texto y fotos: Paola Moreno Pérez

Ante el aumento del Covid-19 en el país, el Gobierno dispuso de una serie de medidas de seguridad sanitarias para la celebración de las Fiestas Patrias. De acuerdo al último reporte de las autoridades regionales, la Región de O’Higgins superó los 15 mil casos de contagios y la cifra de fallecidos llegó a 369 personas, 569 según el último informe epidemiológico.

“Ad portas”de esta celebración , “El Rancagüino” conversó con los vecinos de la zona para conocer cómo celebrarán estas fiestas durante los días 18,19 y 20. Una celebración que, para la mayoría será distinta, pues ya no tendrá las mismas características de otras épocas, con fondas o eventos masivos, debido a la pandemia.

Es así como gran parte de los entrevistados coincidió en que será una celebración familiar, sin invitados en sus casas e incluso estuvieron de acuerdo con las restricciones impuestas desde el Gobierno por el temor al contagio.

De hecho, el objetivo del Gobierno es evitar la propagación del coronavirus y la movilidad masiva, a través del plan “Fondéate en tu casa” y la suspensión de fondas, reuniones y eventos masivos.

Como ya se ha informado en reiteradas oportunidades, la celebración por el aniversario patrio contempla un permiso especial que autoriza el desplazamiento a otras viviendas por un plazo de seis horas, será uno por persona y por este fin de semana.

Sin embargo, el permiso especial no aplicará para aquellas comunas en cuarentena, como San Vicente de Tagua Tagua y Santa Cruz, además de Pichidegua, que entrará a esta etapa a partir de este viernes. En cambio, las personas que residan en las comunas de las etapas de “transición» y “preparación”, podrán optar a este permiso.

FISCALIZACIONES SANITARIAS

De acuerdo al Ministerio de Salud, en las comunas de la fase 2 de “transición”, como es el caso de Rancagua, Rengo, Graneros y Machalí, además de San Fernando, que retrocedió a esta etapa, en cada hogar se permitirá recibir la visita de hasta cinco personas adicionales a las que viven en el hogar. En tanto, un máximo de 10 personas será el límite de personas para reuniones en lugares públicos.

El seremi de Salud (s) de O’Higgins, doctor Nelson Adrian, explicó cómo será la fiscalización en las casas si no se respetan las medidas sanitarias.

“Efectivamente el Código Sanitario permite que la autoridad sanitaria en caso fundamentado, pueda ingresar a los domicilios. Para eso, debe tener una orden de allanamiento, ingresar con la fuerza pública, pero en ese caso es específico y nosotros lo vamos a ver de acuerdo a información o denuncia flagrante de que esté ocurriendo algo, que está fuera de lo normal”, recalcó.

Aunque la autoridad sanitaria reconoció que es difícil la labor de fiscalizar en las viviendas, la ley lo permite e insistió en que a pesar de que “hay mucha discusión en las redes sociales al respecto, sí se puede y vamos a ocupar esa potestad que se tiene, con la orden de allanamiento en casos muy específicos”.

En el caso de que las personas no respeten las medidas sanitarias, arriesgan un sumario sanitario y además una infracción por poner en riesgo la salud pública de acuerdo al Código Penal.

PROHIBICIÓN DE TRASLADO A SEGUNDA VIVIENDA

Durante estas Fiestas Patrias también estará prohibido el traslado a segundas viviendas, por lo que habrá un estricto control hacia la zona costera.

El jefe del Estado Mayor, coronel Patricio Aménguala, aseguró que aumentarán las fiscalizaciones durante esta semana, especialmente los días 18,19 y 20.

“Ya tenemos desplegados varios nuevos puntos de control que van a incrementar a los que ya estaban existentes en las rutas principales de la región, especialmente a los balnearios costeros y hemos incrementados los patrullajes a los centros poblados más importantes, de tal manera de poder incrementar las fiscalizaciones junto a las autoridades sanitarias”, informó.

En el mismo contexto, el coronel Patricio Amengual llamó a la comunidad a no vulnerar las medidas de seguridad y reiteró que reforzaron los puntos de control, “de tal manera que todos los vehículos que eventualmente intenten concurrir a segunda vivienda, van a ser devueltos”.

Por lo mismo, insistió en que “si no tiene que desplazarse por alguna razón de urgencia, no lo haga, quédese en su casa el tiempo mayor posible, disfrute las Fiestas Patrias dentro del contexto de la pandemia”.

Para estas fiestas, el toque de queda se mantendrá vigente y la restricción se adelanta para las 21:00 horas hasta las cinco de la mañana.

Roberto Mardones, de Rancagua

“En familia, con los integrantes de la familia no más, somos cinco, haciendo un asadito. Habrá que acostumbrarse a la nueva realidad, estas fiestas igual se han celebrado en familia e invitar a gente, a los amigos, pero un lado hay que ver el tema de la seguridad también por el virus.

Las fondas no mucho, en la casa no más, ya no va a estar la gente con quien uno se reúne, solamente teléfono, videos llamadas a lo mejor, será un 18 diferente, más tranquilo.

Todos los años se le compra ropa a los niños para que anden bonitos y es una tradición. El miércoles haré las compras porque o sino no quedará nada”.

Lis Figueroa, venezolana

“En mi casa haciendo un asadito. Qué más puedo hacer sino conozco a nadie. Soy de Venezuela y llegué a Chile hace dos años. Vivimos cuatro personas, escuché que se podía solo cinco personas por casa, aunque el patio fuese enorme.

Vivo en casa, solamente la familia. Uno igual puede celebrar porque uno está libre y aprovecha el tiempo libre para celebrar o descansar”.

Mariana Morales, de Rancagua

“En la casa, tenemos cuarentena, así que tenemos que estar en la casa con mi grupo familiar, somos tres: yo, mi esposo y mi hijo.

Lo normal, una cena, algo tranquilo más que nada. Por el tema del trabajo, no hemos tenido tiempo de hacer las compras.

Las restricciones están bien, hay que cuidarse, porque en las ramadas puede quedar la tendalada por el brote, se junta mucha gente.

Marta Donoso, de Rengo

“En la casa, somos tres personas. Lo que no me gusta que vayan a las casas a fiscalizar, aunque si ven qué hay mucha gente está bien. Pero si hay diez personas y son diez en una familia? Por ese lado, encuentro que no está bien.

Comer una carnecita y tomar unas cervezas, después yo me voy a ver televisión.

A veces, íbamos a las fondas, pero sí estábamos más en familia, igual que en Navidad que uno se reúne con toda la familia.

Ya hicimos las compras, ahora aprovechamos de comprar ropa, porque uno puede salir en el día, se necesita porque la ropa se gasta y estaba media estresada”.

Gonzalo Carreño, de Rancagua

“Tenía pensado salir de la región con la familia, pero no se puede por el tema sanitario. Así que nos vamos a preparar para comprar acá y en ningún momento de la pandemia hemos llevado gente a la casa, menos en esta fecha porque seguramente los contagios van a aumentar.

Me parecen bien las restricciones, pero podrían ser mejor, porque la movilidad se nota y mucho. Podrían ser más estrictas, sería mejor para todos, aunque no nos guste, pero es lo mejor.

Podría haber empezado el fin de semana anterior, con más controles efectivos en la calle: más militares, carabineros y ojalá PDI y fiscalizadores municipales, para que se note bien que estamos en pandemia.

No me gustan las ramadas porque hay mucha peleas”.

Luz Navarrete, de Rengo

“En mi casa, hace tiempo hice las compras. Nada especial, como siempre no más, empanadas.

Estoy de acuerdo con las restricciones porque no estamos bien, cómo vamos a andar festejando, tenemos que cuidarnos, es la única forma.

La gente va a salir igual, y sino restringen, más salen. Tiene que haber restricción si quieres pasar otro 18.

Somos cuatro en la familia, antes lo hacíamos más familiar, pero ahora cada uno en su casa. Además, hay seis horas para ir y si vives muy lejos, no te va a alcanzar el tiempo tampoco, así que mejor hacerlo en tu casa”.

Katy Gallardo, de Rancagua

“Solo con mi familia, sin invitados, no nos vamos a exponer. Deberían haber más restricciones, porque habrá un rebrote gigante, pero bueno estamos todos en las mismas, comprando igual.

Vamos a hacer las típicas comidas chilenas, pero en la casa, lo que comemos en las fondas, será en la casa.

La verdad hace rato que no iba a las fondas, porque estaba muy peligrosa, sacar a pasear a los niños más que nada”.