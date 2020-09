Ximena Mella Urra

Pichidegua retrocede de Fase 3 a Fase 1 mientras que San Fernando lo hace desde Preparación a Transición en lo que se refiere al Plan Paso a Paso del Gobierno para controlar la propagación del coronavirus Covid 19. Ese fue el aviso que desde La Moneda se escuchó ayer en voz de la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, quien especificó que ambas situaciones comienzan a ser efectivas desde mañana viernes 18 de septiembre a las 05:00 horas.

Ante este anuncio el alcalde de Pichidegua, Adolfo Cerón, señaló que esperaban esta noticia porque lo casos de contagio iban en aumento, “no sé si tanto ya que ayer (martes) teníamos 46 casos activos más 28 probable”. Hasta este miércoles, el informe regional daba cuenta de 331 casos desde el inicio de la pandemia en esta comuna de algo más de 20 mil habitantes. “Es una cifra alta para esta comuna. Siento que los vecinos asumen esta pandemia en forma muy relajada y vemos que la gente se aglomera en las afueras de los servicios esenciales. Esto da cuenta de lo porfiada que es nuestra gente”, comentó la máxima autoridad comunal.

Recordó que debió salir a desmentir dos rumores en los días anteriores que anunciaban cuarentena total para su comuna y que hoy se hace realidad. A su juicio, “de la forma en que se están dando estas cuarentenas es casi una pérdida para nuestras comunas, en relación a la movilidad de nuestra gente. Son cuarentenas casi de papel porque tenemos el ejemplo de San Vicente en que hoy vemos un libre tránsito permanente. Por eso es probable que estas cuarentenas se prolonguen en el tiempo lo cual es negativo para una comunidad.”, acusó Cerón.

Cree que es necesario un mayor control para hacer cumplir la medida. “Vamos a tener control en los cinco puntos de acceso a la comuna para restringir la movilidad de quienes quieran salir o entrar. Es un esfuerzo que haremos como municipio y vemos que en otras comunas no ha pasado”, añadió sobre la necesidad de implementar un control voluntario a nivel comunal, los cuales se hicieron hace un tiempo pero que ahora se retomarán con “mucha fuerza y con el apoyo de Carabineros”, reitera el edil.

Por su parte, el alcalde de la capital de Colchagua, Luis Berwart, indicó que esta disposición de la autoridad era esperable ante el aumento de casos sostenidos por Covid 19. Ayer los datos diarios arrojaban 20 nuevos casos para esta comuna sumando en total 767 contagios desde el inicio de la emergencia sanitaria. “Toma mayor poder el velar y luchar por la instalación de cordones sanitarios para restringir el acceso los fines de semana y también en los otros días. Esperamos el apoyo de las autoridades sanitarias para que nos apoyen en esta implementación”.

Se estaba viendo mucho relajo por parte de los vecinos, comenta Berwart. “Se estaba viendo muchos vecinos en el centro, mucha población flotante y muchas otras situaciones que nos implicaron este aumento”. Por tal motivo su llamado se centra en el autocuidado. “Es lo más importante que tenemos que hacer para seguir con ciertas libertades y no seguir aumentando las restricciones porque de lo contrario el paso siguiente será la cuarentena total”, dijo.

Para este fin de semana, continuó la autoridad, “llamamos a los vecinos a la calma, a que no se desesperen porque el abastecimiento está asegurado y que solo disfruten en familia y en tranquilidad, que es la nueva forma de hacerlo por esta pandemia. Así alcanzaremos índices más favorables para poder contar con más libertades de desplazamiento”.

Cabe recordar que los habitantes de las comunas en cuarentena total no pueden acceder al permiso de celebración familiar por Fiestas Patrias, ni mucho menos recibir personas que provengan de otras comunas que no estén en Fase 1. En el caso de San Fernando, sus vecinos deberán solicitar durante este fin de semana (18, 19 y 20 de septiembre), el respectivo «permiso especial único» el cual tiene una duración de 6 horas para visitar a familiares en la plataforma de Comisaría Virtual. Reiteramos que dicha celebración implica poder recibir a un máximo de 5 personas adicionales a la familia en los domicilios particulares, y en caso de hacerlo en espacios públicos y abiertos, que la reunión no exceda a la decena de personas congregadas por familia.

INFORME REGIONAL DIARIO

Tras la realización de solo 561 exámenes PCR durante la última jornada, la Región de O’Higgins sumó 94.880 muestras procesadas, de las cuales 15.028 han resultado positivas y 81 de éstas corresponden al día de ayer. Así lo informó el Intendente (s), Felipe Uribe en la vocería oficial, recalcando que para este miércoles se contaban con 81 casos nuevos de Coronavirus (66 son sintomáticos y 15 son asintomáticos). El desglose por comunas es: Rancagua 11 casos, San Fernando 20, Peumo 10, Santa Cruz 7, Machalí 6 casos, San Vicente seis casos, Malloa 5, Coltauco y Doñihue tres casos, Mostazal 3, Rengo 2, Chimbarongo 1, Codegua 1, Las cabras 1, Pichidegua 1 y de otras regiones un caso. De esta manera la región queda con un total de 15 mil 28 contagios al día de hoy, mientras que personas con patología activa a nivel regional son 903, der las cuales en Rancagua hay 271, 41 en Machalí, Graneros 22, Rengo 18, San Vicente 46, Santa Cruz 73, San Fernando 102, y Pichidegua 47.

En cuanto a exámenes de PCR, los resultados de muestras con fecha de corte al día de ayer que son 561 registrando una positividad de estas muestras de 13.7% .

Este martes 15 de septiembre se realizaron 1.698 consultas en la Red de Urgencia, de ellas 81 fueron de índole respiratoria no COVID y 208 por sospecha COVID, dando un total de 289 consultas. Hasta el día de ayer se han hospitalizado en toda la red 2.158 pacientes, a la fecha han sido dados de alta 1.496 personas y 159 siguen hospitalizados. 56 de ellos están con ventilación mecánica.