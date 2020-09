Hoy estamos viviendo el último día de unas especiales fiestas patrias, sin fondas ni ramadas, sin grandes celebraciones y solo festejando en casa.

Ojalá las instrucciones se hayan cumplido y en dos semanas más no estemos lamentando un alza imparable de los casos de Covid 19, ya estamos sufriendo el alza de los casos debido al desconfinamiento y las grandes aglomeraciones en el centro de Rancagua, consecuencias que nos hacen temer el volver a una cuarentena que si bien podría ser necesaria trae insospechadas consecuencias sociales y económicas. Solo nos queda cuidarnos, de las autoridades solo podemos esperar más de lo que ya se ha hecho, bien o mal, pero estrategia que ya conocemos. Concordamos con las críticas emitidas por estas mismas páginas por el ex director del Hospital Regional y ex director del Servicio de Salud de O´Higgins (durante el actual gobierno) el médico Fernando Soto quien señala que la responsabilidad no sólo es de las personas, sino también de unas autoridades con una estrategia de trazabilidad que no se cumple, no se visita a los enfermos en sus casas, y que pese al número de test de PCR alcanzados, no se han direccionado dichos exámenes a los focos de contagio, y en especial a los contactos de los casos detectados. Se privilegia en cambio detectar asintomáticos en testeos masivos que se sabe tienen poco rendimiento. Además, la norma de la OMS de aislar entre 10 y 30 contactos por caso está lejos de alcanzarse. Menos de 2 contactos por caso son aislados en promedio en Chile, entre otras criticas.

Eso sí reconocemos el enorme esfuerzo y crecimiento que experimentaron las capacidades de nuestros Hospitales, nadie que necesite ser tratado por Covid ha dejado de tener una cama.

Al mismo tiempo estamos en medio de una discusión constitucional que podría cambiar el panorama político de las próximas décadas, lamentablemente la pandemia no nos ha permitido ingresar a la discusión realmente importante, la de conceptos, contenidos, la del país que queremos construir pero en profundidad, sin quedarse solo en los titulares.

Fue un 18 distinto, y muchas ganas de juntarse, de celebrar nos quedan, tal vez, si las condiciones sanitarias los permiten debiésemos pensar en celebrar por vez primera en grande el verdadero día de la Independencia de Chile, el 12 de febrero.

Ya que fue en el verano donde realmente se firmó el acta de independencia de nuestro país.

Luis Fernando González V.

Sub Director