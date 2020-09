El padre Héctor Durán había asumido hace poco tiempo la parroquia Nuestra Señora de La Merced de Codegua cuando los templos debieron cerrar para evitar contagios. Eso, sin embargo, no fue impedimento para seguir evangelizando: “al principio empecé enviándoles audios a los feligreses con algunos mensajes y luego la homilía de alrededor de diez minutos”.

Y aunque dice no ser muy tecnológico, “siempre me he dejado ayudar por quienes saben, entonces, comenzamos a transmitir la misa todos los domingos a las 11 horas, por facebook parroquia de Codegua y dicen que ha sido un éxito”.

Junto con preocuparse de celebrar la Eucaristía, se ha ocupado, con algunos agentes pastorales de la parroquia, de ayudar a las familias que están con algún tipo de dificultad. Es así como han distribuido bolsas de ayuda básica que sirve para abastecerse a lo menos una semana. Estas contemplan alimentos no perecibles, set de higiene y vales de parafina. Este aporte ha beneficiado alrededor de 30 familias de Codegua y se está realizando desde hace aproximadamente cuatro meses.

Junto con esta ayuda, el padre Héctor ya está pensando en los desafíos post pandemia.

“Lo primero y fundamental será la reconstrucción del templo parroquial”, señala.Éste no se ha utilizado desde el 2010, cuando sufrió serios daños producto del terremoto. “También estamos trabajando –recalca el padre Héctor- en la habilitación de un espacio abierto para celebrar las misas y hacerlo de la forma más segura posible”.

Por otra parte y que es de mucha preocupación para el padre Héctor es la formación: “me interesa mucho la preparación de los catequistas y los agentes pastorales, en ese sentido, voy a ver la forma de preparar algunos cursos”.

“Además quiero que tengamos una Ayuda Fraterna potente, que no sólo distribuya ayuda para Navidad, sino que esté presente de forma constante, como debe ser una parroquia que se preocupa del que no tiene”.

Y potenciar la Pastoral Juvenil. “La liturgia, los jóvenes, la ayuda fraterna y la formación, son pilares fundamentales para una parroquia”, recalca.