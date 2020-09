El Alcalde Luis Berwart Araya, exhortó a la comunidad sanfernandina a respetar las medidas decretadas por la autoridad sanitaria para evitar que se decrete la cuarentena total, lo que a su juicio, afectaría enormemente la economía local.

“Hemos visto un relajo por parte de la población, lo que nos tiene muy preocupados. Por ello, llamo a las y los sanfernandinos a respetar las medidas de prevención para evitar nuevos contagios de Covid-19 y resguardar la salud de las personas, en especial de aquellas más vulnerables frente a esta pandemia como son nuestros adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos”, manifestó el jefe comunal.

Berwart explicó que “como municipio hemos redoblado nuestros esfuerzos para evitar un incremento en el número de contagios. Estamos fiscalizando con todo el personal que tenemos a disposición, incluso reforzando los equipos”.

Pese a lo anterior, la autoridad dio a conocer su preocupación, aduciendo que “si no queremos que se decrete la cuarentena total, no debemos repetir escenarios como el apreciado este fin de semana en el que a pesar de la medida de confinamiento impuesta por el Gobierno vimos mucha gente en las calles”.

La máxima autoridad de la capital de la Provincia de Colchagua aseveró que es importante que la comunidad entienda la gravedad del asunto y no espere ser fiscalizada o multada por incumplir las medidas sanitarias.