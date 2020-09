En una reciente encuesta realizada por el SERNAC, más de la mitad de los consumidores encuestados han tenido problemas para pagar sus deudas en el contexto de la pandemia.

De ellos, casi la mitad de las personas con deudas morosas cree que no tiene derechos o no los conoce. Mientras que un 25% dice tenerlos, pero que las empresas no le permiten ejercerlos al estar morosos, lo que aumenta su vulnerabilidad.

En ese contexto, el SERNAC lanzó una nueva herramienta que facilitará a los consumidores calcular si los cargos aplicados por el concepto “gastos de cobranza” corresponden a los máximos que establece la Ley.

Recordemos que los gastos de cobranza corresponden a lo que gastó la empresa para cobrarle una deuda atrasada, por ejemplo, el envío de cartas certificadas, llamados, mensajes, entre otros.

Por lo que, los gastos de cobranza deben corresponder a acciones efectivamente realizadas por la empresa para exigir el pago de la deuda.

La calculadora disponible en www.sernac.cl permite verificar de manera sencilla que las empresas no les estén realizando cobros indebidos por este concepto.

En materia de cobranzas extrajudiciales, las empresas pueden aplicar cobros por concepto de gastos de cobranzas después de los primeros 20 días de atraso de la deuda y sólo se pueden a exigir los topes máximos que establece la Ley, que van entre 3 y 9% dependiendo del monto de la deuda.

En el estudio del SERNAC, se ha comprobado que, respecto a los gastos de cobranza, los consumidores tienen un desconocimiento mayor, pues no saben que existen máximos a cobrar, pues el cálculo es complejo, y además no tienen cómo saber si esos costos responden al reembolso de gastos que efectivamente realizó la empresa.

Con esta calculadora se facilita el conocimiento de las personas, sobre el monto que se le está aplicando por este concepto, y así evaluar si es correcto o excesivo, considerando los máximos legales.

Asimismo, esta herramienta calcula los intereses moratorios para el período, que habitualmente representa el mayor costo en caso de deuda atrasada, monto que se aplica desde el primer día de mora.

Por las consecuencias de la pandemia, es esperable que aumenten las deudas impagas o las dificultades para el pago, por lo que crecerán las acciones de cobranza.

Por ello, es importante que los consumidores sepan que tienen derechos y herramientas que le facilitarán el cálculo. También el llamado a las empresas es a respetar la Ley, no hostigar a los consumidores y entregar alternativas razonables.

Adicionalmente, en el marco de la Agenda Antiabuso y Trato Justo anunciada por el Gobierno, el SERNAC ha iniciado un estudio que busca actualizar y disminuir los costos por gastos de cobranza extrajudicial que se aplican a los consumidores que tienen deudas en mora.

El estudio incluye análisis económicos, además del envío de oficios a diversas instituciones con fin de desarrollar un diagnostico que permita actualizar la normativa y se apliquen los cobros de acuerdo a condiciones de mercado o gastos efectivos en los que incurren las empresas por dichas gestiones.

EFRAÍN CONTRERAS

DIRECTOR REGIONAL (S) DEL SERNAC