Una de cada tres mujeres señaló haber sido víctima de violencia contra la mujer, esa es la cifra de la tercera encuesta generada por la Subsecretaria de Prevención del delito. Preocupante es que la región de O´Higgins sea la zona con mayor aumento de la prevalencia VIF con la mujer de todo el país saltando unos 12 puntos, el doble en comparación a todas las otras regiones.

¿Qué hace que nuestra zona siempre este en el top de la lamentable lista de femicidios?, o ¿Qué en las encuestas el número de mujeres que sufrieron de alguna violencia contra ellas vaya en crecimiento frente a otras zonas?

La verdad que las políticas contra la VIF contra las mujeres pareciera estar en desmedro de otros aspectos, por ejemplo la misma encuesta muestra datos del 2017, ni siquiera de una año de retraso sino que de tres años. Hoy sabemos que con la Pandemia estas cifras que enunciamos están muy alejadas, donde el encierro ha generado mayores estados de violencia. Medidas como las denuncias a través de farmacias llamada “mascarilla 19” y anunciadas por el Gobierno como una gran apuestas, fue totalmente inútil, ya que en la mayoría de los locales que se probó su funcionaba, la acción no tuvo los resultados esperados, donde los funcionarios no sabían los protocolos a realizar.

Ya es momento de cambian algunos aspectos importantes del proceso de denuncia y los protocolos de apoyo, incluso, tal vez a través de cambios legislativos y legales. Por ejemplo se sabe que las víctimas de violencia esperan años antes de realizar una denuncia efectiva, y hoy no las ayudamos mucho a eso, ya que cuando una mujer denuncia tras un hecho grave de violencia, esta debe “ratificar” su denuncia, ósea tomar por segunda vez valor para terminar con la relación con el agresor, casi que en la mayoría de las veces no se realiza por no querer “perjudicar a su pareja”. La denuncia debería hacerse totalmente efectiva en los casos de la constatación de lesiones, y no tener que ejercer el paso de la ratificación en fiscalía ya que sabemos que entre la denuncia en Carabineros y la presentación en la PDI, las mujeres violentadas terminan “regresando, perdonando o simplemente queriendo olvidar el incidente”, producto de la condición económica de desmedro frente a su pareja, vergüenza o hasta incluso “no querer meter en problemas al que es su pareja”.

Un acompañamiento más activo y mayor educación de género es necesario ya, no solo decir, sino que hacer, es todo lo que pedimos para que no más mujeres de la región sigan siendo violentadas o asesinadas.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones