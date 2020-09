Por: Fernando Ávila Figueroa

En ediciones anteriores, les contamos de la opinión de diferentes parlamentarios de la región en relación a la próxima elección de gobernador, donde en su mayoría destacaban la necesidad de poder saber con anterioridad las facultades y atribuciones que tendrá esta autoridad, con el fin de que no se convirtiera en una especie de “figura decorativa”, sin ningún poder de determinación.

Es por ello que conversamos con dos ex Intendentes de la Región, Morin Contreras y Carlos Bravo, quienes nos entregaron su opinión respecto a este tema, especialmente lo que se refiere a las facultades que deben tener los gobernadores. En este sentido, Morin Contreras dio a conocer que la elección del gobernador es un hito muy relevante para las regiones, pero que no asegura una descentralización. Pese a ello considera que implementarlo es fundamental.

Contreras cree que es la opción que existe para realizar una gobernanza poniendo por delante los territorios, la mirada local y con representante en la regiones. Recordó que fue el año 2016 que se aprobó la reforma constitucional que promueve la descentralización, donde en ese momento se dijo que se reemplaza al Intendente por un gobernador regional, pero de eso han pasado cuatro años y aún no están definidas sus atribuciones y potestades. Es por ello que se pregunta que si de aplaza está elección, ¿esto garantiza que estén definidas estás potestades y atribuciones?

Considera que la elección no debe aplazarse y que cuando ya el gobernador esté en su cargo, habrá un proceso de adaptación de todos los servicios públicos, aquellos que serán traspasados a la administración regional, estimando que ya estando los gobernadores regionales electos, habrá una presión extra para que el parlamento y el gobierno trabajen en conjunto para definir cuáles serán sus atribuciones y sus potestades. “No creo que sea una decisión políticamente adecuada postergar la elección. El tener a los gobernadores regionales electos, va a obligar al sistema político a trabajar con la celeridad que en mi opinión no se ha hecho hasta el momento, dijo la ex Intendenta” quien fue la primera mujer en ser nombra a ese cargo en la región de O´Higgins.

Morin Contreras adujo que cuando partió el Gobierno de Michel Bachelet, siempre se pensó que un gobernador regional pudiese tener recursos que le permitieran poder intervenir en el territorio de acuerdo a las necesidades propias y de la naturaleza que se va definiendo en el territorio de manera diferenciada, y que no se puede pensar que la región de O’Higgins tendrá una intervención igual en la Provincia de Cardenal Caro o Cachapoal, por lo que a su juicio, por un lado se deben tener recursos. Así, le parece correcta la idea que se pensó de traspasar algunos servicios que hoy son centralizados y que dependen de ministerios, y manejan recursos. Esto permitiría que el cómo intervenir sea tomado desde la autoridad regional y no con influencia centralizada, como por ejemplo, Serviu, Corfo o Fosis.

Como ejemplo recordó que en su administración hubo proyectos que el Serviu o Vialidad querían desarrollar y que no necesariamente estaban en la línea de los niveles centrales, por lo que desde la Intendencia debían ir a apoyar esos proyectos hasta el nivel central. Para Contreras la elección en sí misma no garantizará la descentralización, pero cree que es un paso muy importante, ya que sin una autoridad elegida democráticamente no hay ningún avance. De esto modo implementarlo es fundamental para ella.

Considera que existen autoridades que intentan justificar el aplazar la elección, pero sí está de acuerdo con el argumento de que la elección se pudiera asimilar a la elección presidencial, dado que ante una segunda vuelta, los esfuerzos del Estado estén sincronizados, situación que le parece lógica. Recordó que a ella le tocó la transición de los consejeros regionales, donde dejó de presidir el Core, sosteniendo que en este caso también habrá un proceso de transición, donde las instituciones que aún no estén descentralizadas, van a tener coordinaciones con el gobernador regional y algún tipo de directrices con él, teniendo en cuenta que será la autoridad que deberá liderar el proceso de desarrollo regional. “La impresión que da desde las regiones y que es la pelea que damos muchos, es que quienes tienen el poder desde el nivel central no quieren soltar ese poder, no quieren dividirlo y buscan muchos argumentos para dilatarlo”, sostuvo Contreras, quien aduce que la administración y liderazgo de los territorios dependerá de los gobernadores regionales para que con esta descentralización el crecimiento regional lo puedan definir las personas que vivan allí, y no sentados desde un escritorio en Santiago.

Habrá un gobierno bicéfalo

También conversamos con el ex Intendente, Carlos Bravo, quien cree que es fundamental que se conozcan las atribuciones y obligaciones que tendrá el gobernador electo, ya que existe un conflicto que se da en la actual Constitución. Citó como ejemplo el artículo 111, donde dice que “la administración de cada región reside en un Gobierno Regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. El Gobierno Regional estará constituido por un Gobernador Regional y el Consejo Regional”.

En la misma Constitución, Bravo cita el artículo 115 bis, donde se indica que “en cada región existirá una delegación presidencial regional a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la Republica en la región en conformidad a la ley”.

Según Bravo, de acuerdo a estos dos artículos, habrá un gobierno bicéfalo en la región, un gobernador electo y otra figura que se llamará delegado presidencial regional con funciones y atribuciones del Presidente dela República. “Por lo que yo entiendo va a tener un poder sobre la figura del gobernador electo, y naturalmente va a producir un choque entre estos dos trenes. A mí me parece que este es un dilema que hay que resolver antes de la elección del gobernador, ya que no tiene sentido estas dos figuras que van a competir con la misma función”, dijo Bravo.

Considera que es vital entregarle atribuciones al Gobernador Regional, y determinar las atribuciones del ente fiscalizador que en este caso es el Core en primera instancia. “No creo en una figura decorativa. Creo en un gobernador con facultades, con poder y que naturalmente tenga las capacidades para dirigir en términos políticos y administrativos nuestra región”.

Para el ex Intendente el Gobernador Regional tienen que tener las facultades para determinar y presentar al Core proyectos que se van a financiar, por ejemplo, con el Fondo Regional, facultades para nominar seremis, autonomía administrativa y económica, por lo que se debe fijar para cada región un coeficiente de los tributos que genera cada región y determinar que ese coeficiente tributario quede en la región para así financiar proyectos, gastos e inversión. “Encuentro poco serio, es una jugarreta elegir una figura tan importante como un gobernador regional con las limitaciones que va a tener de partida. Tener una figura al frente que va a ser competidora políticamente y sin las facultades que un cargo de tanta importancia debiera tener. Lo encuentro poco serio y eso hay que aclararlo. Espero que el gobernador regional no vaya a ser una figura decorativa, sin ninguna facultad. Es un juego engañoso que no tiene ningún sentido”, dijo Bravo.

Agrega que esta elección podría ser el comienzo de la descentralización donde en Chile existe una estructura mental centralizada, mirando a Santiago y dependiendo lo que allá se decide. Es por ello que para él, se debe iniciar un proceso de educación política para lograr autonomía, que permita desplegar las facultades y capacidades propias de cada región, con el fin de entusiasmar a sus habitantes para que se transformen en ciudadanos de su región.

Por último, considera que el gobernador debe ser alguien que tenga vivencias regionales, y cultura respecto a donde se va a postular, con el fin de regionalizar a los candidatos