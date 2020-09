Por: Fernando Ávila F.

Para continuar reforzando el trabajo colaborativo de atención y prevención de la violencia contra la mujer, y haciendo un llamado a la denuncia ante casos de los que sean víctima o testigo, la Intendenta Rebeca Cofre junto a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Palma; la Coordinadora de Seguridad Pública, Macarena Matas; y la Capitán de Carabineros de Chile, Lorena Pastene; presentaron los resultados de la IV Encuesta Nacional de Violencia Contra la Mujer.

La Intendenta, Rebeca Cofré, indicó que “claramente las cifras no nos acompañan, pero tenemos que hacer algo al respecto, y en ese sentido no somos solo las autoridades los que tenemos que estar comprometidos a proteger a nuestras mujeres. Yo bien decía que el primer compromiso es de cada uno, de nosotras, tenemos que dignificarnos (…) y aquí el compromiso tiene que ser también de toda la ciudadanía, no solo de las autoridades”, dijo Rebeca Cofré.

Por su parte, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Palma, destacó los resultados que revelan que las mujeres ya no están dispuestas a aceptar más hechos de violencia. “Hoy las mujeres ya no normalizamos situaciones que tal vez en otros tiempos y contextos no se reconocían como violencia, eso refleja el aumento de un 4%, entere el 2017 al 2020, entre quienes declaran haber sufrido violencia durante su vida”, dijo la Seremi de la Mujer.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Con respecto a los resultados de la encuesta, la coordinadora regional de Seguridad Pública, Macarena Matas, indicó que “ha aumentado la cantidad de mujeres que en su vida han sido víctima de violencia intrafamiliar a un 41.3%, estadísticamente eso es significativo. Aquellas mujeres que no denuncian en la violencia psicológica y física lo hacen porque no era lo suficientemente grave, lo cual hace sumamente complejo llegar a estas mujeres que efectivamente están siendo víctimas de violencia. Por otra parte, ha aumentado muchísimo la cantidad de mujeres que denuncia que han sido víctimas de violencia en espacios públicos, espacios abiertos, casi un 47%. Tenemos una hipótesis de que las mujeres están siendo más conscientes de que eso constituye una agresión y ya no lo están tolerando y eso es un vuelco positivo”.

CÁPSULAS PREVENTIVAS

Según indicaron las autoridades presentes, la denuncia de estos hechos de violencia dentro del hogar es clave para activar los protocolos de protección de la víctima y la investigación de los hechos.

En ese sentido, la Capitán Lorena Pastén, jefe de los servicios de la primera Comisaría de Rancagua, indicó que “como Carabineros estamos claros que una persona que sufre violencia intrafamiliar y se acerca a una comisaría a denunciar es luego de mucho tiempo de haber sufrido violencia intrafamiliar y fue el momento que necesitó o tuvo valentía para ir a denunciar. Por eso nosotros tenemos una acogida especial, tenemos una sala de familia específicamente preparada para ese procedimiento, a puerta cerrada, con una funcionaria que está capacitada por personal en Santiago y Sernameg para acoger el delito. Este delito afecta la vida”.

En este contexto, en la ocasión se presentó una de las medidas preventivas incorporadas en el Plan Regional de Seguridad Pública: cápsulas preventivas a difundir por parte de carabineros en sus patrullajes.

Las autoridades presentes recordaron que quienes sepan de alguna mujer que esté siendo víctima de violencia en su hogar pueden llamar al Fono de Orientación en Violencia Contra la Mujer 1455, al 149 fono Familia de Carabineros, al 134 de PDI, al 600 333 00 00 de Fiscalía, o de manera anónima al fono Denuncia Seguro al 600 400 01 01.

LAS CIFRAS EN O’HIGGINS Entre los datos, en la Región de O’Higgins, el año 2017 la violencia intrafamiliar llegaba a la cifra del 18,8%, subiendo este año 2020 al 23,5%. La violencia sicologica hacia la mujer el año 2017 presentaba un 17,8%, subiendo este año 2020 a un 22,8%. La violencia física el año 2017 presentaba un 3,6%, mientras que el año 2020 subió a un 4,7%. En lo que respecta a la violencia sexual, el año 2017 las cifras mostraban un 1,6%, mientras que el año 2020 muestra un 3,9%. Otro punto es la violencia económica, donde en la región el año 2017 mostraba un 13,3%, mientras que este año 2020 subió a un 17,3%. La violencia en espacios públicos el año 2017 presentaba un 7,5%, mientras que el año 2020 sube a un 13,2%. La violencia en el ámbito laboral también registró un alza, ya que el año 2017 presentaba un 2,0%, mientras que este año 2020 registra un 2,4%. La violencia en el ámbito educativo mostró el año 2017 un 2,0%, pero este año presenta una baja mostrando un 1,0%. Los delitos sexuales en la niñez muestran el año 2017 un 8,0%, mientras que el año 2020 sube a un 10,9%.

