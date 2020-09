Ricardo Obando.

La final. Así de simple. Para Brian Torrealba, defensor de O’Higgins, el lance de este jueves en Concepción lo jugarán como una definición de campeonato.

La necesidad de ganar y el estudio que han hecho del rival, planteó, es una condición que deberán aprovechar para poder salir de la parte baja de la tabla.

“La Universidad de Concepción es un rival directo, si ganamos lo alcanzamos en la tabla. Entonces, es un partido demasiado importante, es una de las finales que nos quedan por jugar”, dijo el canterano.

Es más, aseguró que “es una final para nosotros, lo plantemos así. Vamos a salir a ganar, por todo. No tenemos margen de error, seguimos en la parte baja y tenemos que salir de ahí”.

El defensor, que también las oficia como lateral, recalcó que tienen muy claro como juega el elenco del Campanil, puesto que lo han analizado junto al cuerpo técnico. “Es un equipo muy uruguayo, nos mostró como metían, como iban hacia adelante. Creo que eso nos ayudará mucho, porque dejan mucho espacio atrás, y creo que con la velocidad de los jugadores que tenemos, los debemos aprovechar”, sostuvo.

Además, Torrealba tuvo palabras para un delantero rival que es uno de los goleadores del campeonato: Cecilio Waterman. Sobre él, señaló que “es un jugador rapidísimo, muy fuerte. Hay que estar muy atento, tenerlo cerca, no dejar que gire. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar”.

LOS MALOS RESULTADOS

El no estar bien ubicados en la tabla de posiciones los tiene afectados, pero a la vez unidos en tratar de salir del pozo. Según Brian Torrealba, “todos tenemos claro que no es un momento grato, en el que no queremos estar, pero se dio. Tenemos que ponerle el pecho a las balas”.

Junto con ello, expresó que el estar en la zona baja de la clasificación, “es algo frustrante, porque se nota la mejoría en el juego, los rivales casi ni nos llegan, pero cuando lo hacen nos convierten, y las que tenemos nosotros pegan en el palo y afuera”, pero que para revertir esta situación, “estamos trabajando mucho, el profe, el cuerpo técnico, los jugadores y no creo que haya otra forma que no sea entrenando”.

Finalmente, respecto a la vuelta a la competencia tras estar meses ausente por una lesión, dijo que “tenía demasiadas ganas de poder volver a jugar, y en lo que corresponde al fútbol, creo que me sentí bien, no pude jugar de lateral donde más me gusta, pero el profe me dio la confianza”.